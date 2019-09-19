中方強烈敦促美方停止任何形式干預香港事務

中評社北京9月19日電／2019年9月19日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



問：據報道，18日，美眾議長佩洛西同眾院兩黨議員就“2019年香港人權與民主法案”舉行記者會，並邀請黃之鋒、何韵詩等參加。佩稱參眾兩院兩黨都支持該法案。中方對此有何評論？



答：近期中方已經多次就美方干涉香港事務的錯誤言行表明嚴正立場。佩洛西等美國政客仍然是非不分，公然舉行記者會威脅推動涉港議案並同“港獨”分裂分子進行接觸，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



我要重申，。我們強烈敦促美方恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，停止以任何形式干預香港事務，停止推動審議有關涉港議案，停止為香港暴力激進勢力和“港獨”分裂分子站台，停止對損害香港特區繁榮穩定的言行推波助瀾。



問：據報道，緬甸全國和解與和平中心（NRPC）與克欽獨立軍、果敢同盟軍、德昂民族解放軍和若開軍等4支緬北民地武於9月17日在景棟成功舉行和談，雙方達成多項共識並簽署了會議紀要。中方對此有何評價？



答：中方堅定支持緬甸和平進程，一貫主張並推動緬甸各方通過對話協商化解分歧。緬甸全國和解與和平中心與4支緬北民地武和談取得進展，對緩和緬北局勢、維護中緬邊境和平穩定具有重要意義，中方對此表示歡迎。我們希望相關各方繼續保持和談勢頭，增進共識、積累互信，推動和談不斷取得進展。同時保持最大克制，切實維護緬北及中緬邊境地區和平穩定。中方也將繼續為緬甸和平進程發揮建設性作用。



問：據了解，俄羅斯與中國分別向聯合國安理會提交敘利亞伊德利卜地區停火決議草案，主張停火不能影響打擊恐怖分子的行動。中方能否確認相關信息？



答：中方一直高度關注敘利亞伊德利卜局勢，並對恐怖組織再度活躍表示關切。中方一貫主張統一標準，打擊所有被安理會列名的恐怖組織。當前形勢下，安理會應支持維護該地區穩定，推動敘政治進程取得進展，不能停止反恐努力。基於上述考慮，中方同俄羅斯一道提交有關安理會決議草案，我們希望得到各方的支持。



問：近日，部分美國議員向美國會眾院提交“2019年西藏政策及支持法案”。中方對此有何評論？



答：近日，美國部分議員向國會眾院提出所謂“2019年西藏政策及支持法案”。這一法案嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向“藏獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此表示堅決反對。



西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。我們敦促美方充分認清涉藏問題的高度敏感性，停止推動相關法案，停止利用涉藏問題干涉中國內政。



問：據報道，白宮正考慮特朗普總統是否在24日聯大發表演講時提及涉疆問題，美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧也可能在聯大期間提及涉疆問題，美方還將召開涉疆問題會議。請問中方對此有何評論？



答：我昨天已經回答了相關提問。即將舉行的第74屆聯合國大會一般性辯論，為國際社會圍繞事關世界和平與發展的重大問題進行討論提供了重要平台和契機。如果有國家在此期間借機對他國內政說三道四，企圖干涉他國內政，那將是不合時宜、不得人心，也是不會得逞的。



至於涉疆問題，我要再次重申，新疆事務純屬中國內政，外國無權干涉。近期美方官員多次罔顧事實，打著人權的幌子，對中國治疆政策說三道四，中方對此堅決反對。



涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反分裂反暴恐問題。新疆的反恐鬥爭和去極端化工作取得顯著成效，已經近3年沒有發生暴恐事件，相關舉措最大限度保障了各族人民的生命權、健康權、發展權等，為國際反恐事業做出了重要貢獻。近千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後訪問新疆，都對當地依法打擊和預防恐怖主義表示認可和贊許。我們敦促美方尊重事實真相，停止以人權為名，行干涉他國內政之實。



如果美方真的關心人權，就應該花大力氣解決自身存在的槍支泛濫、貧富分化、性別歧視、社會治安等問題，就應該高度重視人權高專報告中提出的關切，解決針對難移民的暴力、長期羈押、阻礙人道主義救助等問題，停止任何導致難民兒童同家人分離的行為，就應該停止動輒搞單邊制裁肆意侵犯他國人民的人權。



問：沙特方面稱，他們展示了能夠證明伊朗是沙特石油設施遇襲幕後主使的“確鑿證據”。中方是否相信沙特方面的說法？



答：我們注意到有關報道。希望事件得到全面、客觀、公正調查。同時，中方呼籲有關方面避免採取導致地區局勢緊張升級的行動，共同維護地區的和平穩定。



問：台灣“邦交國”圖瓦盧剛剛選出新總理。中方是否已同圖瓦盧接觸並討論建交問題？



答：中方的立場是一貫的、明確的。我們願意在一個中國原則及和平共處五項原則基礎上，同世界各國發展友好合作關係。