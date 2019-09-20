中評現場：呂秀蓮拜廟場面冷　有待衝人氣

呂秀蓮逐一向人民最大黨成員握手。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月20日電（記者 洪德諭）獲喜樂島聯盟推薦的呂秀蓮17日登記投入2020大選連署，19日進行第一個選舉行程，前往台北市松山奉天宮參拜，但在場迎接的僅有10名左右人民最大黨成員，顯示呂接下來的首要任務，是如何接地氣，拉近與民眾的距離。



廟宇為台灣地方信仰中心，具規模的廟宇附近一定會有傳統市集為人潮聚集之處，2020大選逐漸進逼之際，蔡英文、韓國瑜均常安排拜廟行程，與民眾直接接觸，爭取支持。像是韓國瑜14日台中造勢曾在短短12小時狂掃21間宮廟。政治人物參拜時的人潮也是人氣指標，如韓國瑜曾在拜廟時批蔡英文拜廟都沒有人，彼此較勁意味濃厚。



19日呂秀蓮前往台北市松山奉天宮參拜，現場僅有替呂秀蓮準備連署新台幣100萬保證金的人民最大黨主席許榮淑率領10名左右成員前來迎接，在呂抵達現場時拉出動線兩側鼓掌表示歡迎充場面，但未有其他支持者聚集。這場面與蔡英文拜廟有小英之友會動員，或是韓國瑜拜廟屢屢成為韓粉見面會相比顯得有點冷清。



以呂秀蓮在政壇的輩分參選2020大選資歷絕對沒問題，不過從19日的拜廟行程，可看出呂的首要課題在衝高人氣。



另外，呂秀蓮在拜廟之際也喊出連署過關一定沒問題，推薦呂秀蓮登記連署的喜樂島聯盟副主席施正鋒樂觀表示，呂在政壇資歷深朋友多且來自不同黨派，加上從東奧正名400多萬同意票，扣除挺英者應仍遠遠超過連署所需的28萬份，達到連署門檻絕對沒問題。



參選連署門檻是28萬多份連署，喜樂島方面也在這兩天開會將啟動連署，目標是一定要達30萬份，安全一點的話則是40萬份。

