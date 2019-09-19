日韓關係惡化導致韓訪日遊客驟減　日認真應對

中評社香港9月19日電／由於日韓關係惡化，今年8月韓國訪日遊客與去年同期相比幾乎減半。在看不到雙邊關係改善時機的情況下，倍感焦急的地方政府開始認真採取在韓國舉辦洽談會、向旅遊相關商家緊急放貸等對策。



去年外籍住宿者中韓國人佔25%的沖繩縣稱，連接那霸機場與韓國的定期航線7月每週運行約70個航班，而伴隨日韓關係惡化航班減少及停飛導致9月估計將減至約30班。



照此下去以酒店為中心預計將遭受嚴重打擊，因此9月下旬將在首爾舉辦與韓國旅行社的洽談會，推銷沖繩旅遊。縣觀光政策課的職員強調：“由於關係惡化處於艱難時期，但已決心從能做的事情開始著手。不能靜觀。”



長崎縣為了支援韓國遊客減少導致銷售額下降的中小企業週轉資金，17日開始受理緊急貸款。目前設想的是影響特別大的對馬市的住宿商家等利用。



12日被韓國廉價航空公司（LCC）首爾航空告知米子至首爾航線停飛的鳥取縣於第二天13日與17日召開緊急會議，確認了加大力度吸引來自中國及東南亞旅客的方針。該縣負責人表示：“想通過多方面攬客彌補韓國客人減少。”



青森縣面向冬季力爭吸引遊客前往滑雪場和溫泉地。8月青森至首爾航線上座率同比下滑24個百分點，降至62%。知事三村申吾在9月初的記者會上透露“這對航線的維持而言是非常嚴峻的狀況”，表示想力爭吸引經由首爾的泰國及中國遊客。



相關業界的危機感也很強。當初停飛、減少日韓航班的只有韓方的航空公司，而以關西機場為基地的LCC樂桃航空也將從10月下旬起停飛札幌至首爾等3條航線。進入8月後日本航空也預訂數量下降，前景十分不明朗。



連接韓國釜山與九州、山口的高速船及渡輪8月韓國旅客也同比減少近八成。旅行社職員稱：“關於因外交而出現的問題，個別企業無計可施。”