中評關注：黑英計劃？蔡論文門反守為攻

蔡英文的學歷風波，有報道指出國民黨有黑英計劃。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）蔡英文英國倫敦政經學院(LSE)博士學位遭到質疑，連呂秀蓮也嗆蔡把畢業證書拿出來讓大家“聞香一下”，炒熱了“論文門”案。在媒體19日下午爆料國民黨11日中常會流出的會議紀錄，藍軍將擬定“黑英計劃”後，府院黨齊上，將全案導向藍軍“抹黑”，嗅到民進黨即將展開攻勢。



獨派近期一再質疑蔡英文倫敦政經學院博士學位真實性，蔡原本想用提告暫停這個議題；但媒體人彭文正在《政經關不了》網路節目一再討論，加上美國華裔經濟系教授林環牆親赴LSE調查後，接著在倫敦大學取得博碩士學位的學者徐永泰，也於9月13、15日到LSE借閱。兩人都共同指出蔡英文論文缺乏主考官簽署、燙金封面但內頁邊緣確有深色痕跡，缺頁、錯字以鉛筆更正等問題，同時LSE圖書館對於蔡的論文借閱也採取高度限制，不得拍照、影印、甚至不得引用等等質疑。



這個風波似乎越燒越大，雖然蔡英文提告資料拿出了校方留存的原始畢業證書影本，但說不清為何博士論文會晚35年才進入圖書館建檔，這個質疑點無法說清楚，也沒有秀出博士論文，難免引人懷疑。



國民黨中常會外流的發言資料，提及若要攻防蔡英文論文，應該在質詢蘇貞昌時提出。在選舉的時刻，炒得熱呼呼的學歷風波當然會被“立委”拿出來質詢，這就構成“黑英計劃”？帶風向的意味濃厚。尤其，這個獨家報導一出來後，蔡率先公開回應，民進黨主席卓榮泰、民進黨、蔡英文競選辦公室都發出聲明痛批國民黨“抹黑”。



這個節奏感覺起來就是要將學歷風波導成“抹黑”事件。開始在學歷風波上展開反擊，希望利用輿論展開攻勢，一旦將質疑學歷的事情，變成抹黑事件，民進黨還連結成為2012年的宇昌案。該案於大選結束後，2012年8月14日，特偵組完成調查，以查無不法簽結。



這樣的連結，一方面可以凝聚綠營支持者士氣，另一方面也是藉以告知中間選民這個學歷事件是被“抹黑”，避免中間選民被這件事情影響。



民進黨在學歷風波上開始展開反擊攻勢，以19日國民黨回應說中常會並未做成任何決議，似乎不會針對此議題繼續打下去，現在就看獨派組成的論文考察團，會拿出什麼資料。

