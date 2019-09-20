陳進祥：王金平2020選到底　只有兩條路

陳進祥。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月20日電（記者 黃文杰）南桃園王金平之友會會長、前中國國民黨籍台灣省議員陳進祥接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平迄今仍表達參選到底的決心，只有“異想天開”、“借殼上市”兩條路可選擇，前者等國民黨2020參選人韓國瑜選不下去，換王金平選，後者就是11日22日接受親民黨徵召登記參選2020，他說，親民黨主席宋楚瑜不可能再出來選，再選太low了，親民黨認為最佳人選，就是鴻海創辦人郭台銘跟王金平。



陳進祥，1950年次，桃園平鎮人，祖籍廣東，擔任過“臺灣省議會”第9、10屆議員、2屆平鎮鄉長，1屆平鎮代表會主席。“凍省”後，“省議會”轉型台灣省諮議會，陳進祥擔任第1屆到第5屆諮議員。第6屆以後，省諮議會只設諮議長未設諮議員，他過去屬於桃園南區資深國民黨大老，2000年擔任連戰桃園南區競選總部主委，不過2004年以宗親情感改支持陳水扁，自此沒有黨籍。



王金平為了展現參選決心，全台各縣市成立金平之友會，南桃園由陳進祥負責，在郭台銘16日深夜11點拋下“不參與2020連署競選”震撼彈，外界都在看王金平動向。



陳進祥告訴中評社，自從7月13日成立南桃園王金平之友會後，在中壢、平鎮與龍潭等地幫王推動連署，少說連署書也有上千份，只是現在沒有用，必須說“白忙一場”，因為9月17日登記連署截止日之後，換新的格式，之前連署，現在也不能用，王也沒有新的指令。



陳進祥說，9月17日以後，王金平有跟我們聯絡，答案還是“要選”，我們都被他搞糊塗了，但是看得出來，王金平有兩條路，第一條路叫做“異想天開”，等韓國瑜選不下去，換王金平下去選，這是異想天開，第二條路叫做“借殼上市”，親民黨認為最佳人選就是郭台銘跟王金平，宋楚瑜不可能再出來選，再選太low了，對於郭王兩人，應該都開大門。



被問到，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲也有興趣爭取親民黨提名？



陳進祥不客氣說，柯P自己去跳海算了，搞什麼民眾黨，如果柯P沒有政黨，或許還可以考慮一下，問題是，一個是民眾黨、一個是親民黨，試問選民的政黨票，要怎麼投？宋楚瑜又不是傻瓜，為什麼要見柯文哲？



他說，“郭王”誰是最佳人選，代表親民黨選2020？不知道，但是王的下一步怎麼走？不必王講，也知道只有這條路（借殼上市）。



被問到，王金平接受親民黨徵召，國民黨不分區資格就會被取消？

