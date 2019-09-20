王友會陳進祥：王金平好時機過掉了

陳進祥。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月20日電（記者 黃文杰）南桃園王金平之友會會長、前中國國民黨籍台灣省議員陳進祥接受中評社訪問表示，王金平經常被當作台灣本土派代表人物，外界容易把王跟李登輝做比較，只是李登輝一路下來，不管運氣、能力及各方面配合，時勢造英雄；反觀王金平，什麼時候該爭取又不去爭取，好時機就過掉了。



陳進祥，1950年生，桃園平鎮人，祖籍廣東，擔任過“台灣省議會”第9、10屆議員、2屆平鎮鄉長，1屆平鎮代表會主席。“凍省”後，“省議會”轉型“台灣省諮議會”，陳進祥擔任第1屆到第5屆諮議員。第6屆以後，省諮議會只設諮議長未設諮議員，他過去屬於桃園南區資深國民黨大老，2000年擔任連戰桃園南區競選總部主委，2004年以宗親情感改支持陳水扁，自此沒有黨籍，王金平為了展現參選決心，全台各縣市成立金平之友會，南桃園由陳進祥負責。



說起王金平的“總統夢”，陳進祥就替老友抱屈，還直言國民黨主席吳敦義，現在還在睜眼說瞎話。



陳進祥說，看到鴻海創辦人郭台銘16日深夜11點宣布“不參與2020連署競選”，當初罵郭“有錢是他家的事”的人，馬上轉風向高度肯定，重點是，郭都退黨了，吳敦義還說不會開鍘，吳把郭當玩具來用？之前把郭講得一文不值，現在當成寶貝，郭留在國民黨恐怕被當廢物。



被問到，郭不選王選，國民黨會裂解？是否在幫民進黨蔡英文？



陳進祥分析，藍底的王金平，吃藍也會吃綠，當然會對國民黨會傷害，不過怕傷害國民黨，什麼都不要談，全力支持韓國瑜，這樣就對嗎？



他說，如果怕國民黨裂解，國民黨為什麼不讓王金平選？為什麼一定是韓國瑜選？吳敦義把王金平、朱立倫的路都給堵死，如果初選只有朱王兩人，誰輸了，鼻子一摸，結果國民黨整天講郭台銘，其實真正量身訂作就是讓韓國瑜選。



被問到本土派人物王金平，像不像李登輝？



陳進祥說，李登輝一路下來，不管運氣、能力及各方面配合，時勢造英雄，蔣經國沒有那麼早過世，怎麼可能接班？況且李登輝再不接班也會老，後來“主流”“非主流”的鬥爭，就靠真本事啊，李登輝看過共產黨的書很多。

