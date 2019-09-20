方力脩：國民黨真的要替郭找到好的下台階

方力脩。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月20日電（記者 黃文杰）中國國民黨前中壢市長方力脩接受中評社訪問表示，鴻海創辦人郭台銘不參與2020連署競選，避免藍軍分裂，確實有利於國民黨2020參選人韓國瑜選情，不過他也提醒，包括果農菜農夜市攤商，基層老百姓快活不下去，只希望趕快把民進黨蔡英文給下架，哪管你國民黨內部怎樣“喬”位子，會逼著國民黨大改變。



方力脩，1946年生，美國聖路易大學理學碩士、哲學博士，曾任第2屆“國大代表”、第8屆中壢市長、中壢獅子會第32屆會長，朱立倫擔任桃園縣長任內，曾任社會局長、民政局長、桃園縣八德市代理市長以及蘆竹鄉代理鄉長，現任全桃園的老人會聯合會理事長。



2019桃園樂活重陽季記者會下午在桃園區公所舉行，民進黨桃園市長鄭文燦親自出席，方力脩也到場，會後接受中評社訪問。



中評社問，怎樣看郭台銘放棄連署2020？國民黨怎樣做最後整合？韓國瑜的競選策略？



方力脩分析，如果從初選的“郭韓之爭”，韓勝郭敗，接著郭退出國民黨，準備投入2020獨立參選，最後郭宣布不選，這一路走來，國民黨真的要替郭找到好的下台階，不是郭說不選，藍軍分裂危機就結束。



他建議，包括國民黨高層與韓國瑜，確實要思考，努力讓郭台銘跟韓國瑜結合，“韓郭配”就是給郭台銘很好的下臺階，郭是韓國瑜的副手，如果2020韓當選，未來所有重要的國際經濟會議、對內經濟政策，全由郭來主導。



方力脩說，國民黨前主席朱立倫，還是“行政院長”最佳人選，前“立法院長”王金平，繼續留下國民黨，朝“監察院長”來規劃，吳敦義繼續擔任國民黨主席，國民黨已經修改黨章，“總統”不用兼任黨主席，郭台銘或韓國瑜不用跟吳敦義搶當國民黨主席，好好讓吳繼續帶領國民黨。



他告訴中評社，國民黨應該好好通盤討論，把當事人都找來，研究怎樣團隊能夠帶領台灣走向更好未來，讓參選的人都能好好發揮，在沒有人會受傷之下，再把名單對外公佈。



方力脩坦言，其實現在的國民黨，不是聽黨員聲音，真的要傾聽廣大民意，特別是基層受苦的人，好比果農菜農、夜市擺小攤，退休金被砍的軍公教，很多人根本活不下去，都期待趕快讓民進黨蔡英文下架，國民黨要贏得他們的選票，這樣會逼國民黨大改變。