唐永紅答中評：台灣“邦交”降為0也不奇怪

廈門大學台灣研究中心副主任、教授唐永紅 中評社北京9月20日電（記者 李娜）廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅教授在參加第三屆海峽兩岸經濟社會發展（寧波）論壇期間接受中評社記者採訪，就所羅門與台灣“斷交”，他表示，如果民進黨不承認“九二共識”，那麼這種“斷交”就會常態化，台灣不可能有所謂的“國際空間”。



9月16日，所羅門群島決議與台灣“斷交”，與中國大陸建交。民進黨重新“執政”3年4個月，丟了6個“邦交”。對此，唐永紅表示，台灣當局不承認“九二共識”，就不可能有所謂的國際空間，台灣所謂的“邦交國”降為0也不奇怪。如果台灣當局不承認“九二共識”，兩岸就不可能再有所謂的“外交休兵”了，而隨著大陸的崛起與不斷發展，與大陸建交獲得更多利益的吸引力遠超過與台灣維持所謂的“邦宜”所得利益的吸引力，那麼與台灣的這種“斷交”就會常態化。儘管民進黨當局聲稱這是中共的“打壓”，但是大家都心知肚明，國際社會只會承認一個中國。



對於蔡英文今年先後提出“四個必須”“三道防護網”以及“七項指導綱領”；立法機構又強行通過“國安五法”修訂；最近被立法機構列為“優先法案”的所謂“中共代理人”修法又成為關注焦點。對此，唐永紅表示，民進黨一直以來都很重視意識形態工作，這是其一貫的伎倆，對有可能危及到自身政權的不利因素的處理。



對民進黨來說，他們認為最大的威脅就是大陸。唐永紅指出，蔡英文當局看到大陸這些年開始重視對台灣的影響，過去大陸一直專注發展自身經濟，很少採取行動以影響島內意識形態的變化。十九大報告提出“實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求”等，特別是習總書記在今年1月2號的重要講話，就推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程提出五大政策主張。讓民進黨及其當局感覺到大陸已經把統一提上議事日程上來，所以他們認為大陸會對島內內部有滲透性的做法，並且現在已經這樣開始渲染、進行恐嚇炒作。



唐永紅表示，民進黨重新執政以來，對台灣的經濟民生沒有實質的貢獻，卻擅長改變扭曲台灣民眾的想法；現在民進黨當局為了加強意識形態方面的工作，不惜違背自己當初的“自由民主”旗號；另一方面，號稱“最獨”教科書，已經正式使用，這也是民進黨在意識形態上的進一步“主動改造”。