郭台銘15日決定棄選？妻：傳聞不知從哪來

對於郭台銘15日就決定棄選，曾馨瑩說不知傳聞從哪來。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘在16日深夜宣布不參與2020大選連署選，妻曾馨瑩19日晚間出席一場活動受訪闡述心境，坦言郭一開始決定參選她確實也點顧慮，但只要能幫助社會，當然會支持他。至於外傳郭15日就決定棄選，曾馨瑩還跟友人通電話表示“過了今天就沒事了”，曾19日露面時回答，這傳聞不知從哪來的，她一直等他老公到最後一天。



郭台銘宣布不登記連署參選後遲未在公開場合現身，反而是妻子曾馨瑩19日晚間出席台灣優質生命協會主辦“與愛共舞”國標慈善晚會露面。



在眾多記者包圍下，曾馨瑩坦言一直在思考要不要出席活動，“我問老公我要去嗎？他說妳就去啊，這是公益活動，當然要支持。”



談及郭台銘參選2020大選一事，曾馨瑩說，雖然對於郭參選一開始確實有點顧慮，那是因為身為一個妻子和媽媽的立場，難免會擔心，不過她從頭到尾都支持並尊重老公的任何決定，只要是能幫助到社會，當然都會支持他。



外傳郭台銘15日決定棄選，曾馨瑩當天還跟友人通電話，表示“過了今天就沒事了”，曾馨瑩本人解釋，這傳聞真的不知道從哪裡來的，她還查了一下電話，真的沒和任何朋友聊天，其實一直在等我老公到最後一天。



郭台銘宣布不選後，心中是否有卸下大石頭的感覺，曾馨瑩指出，現在就是很平靜的去看每一件事，不管現在郭台銘的決定是什麼，就是想下一步要做什麼，可以繼續幫助社會、台灣跟中華民國。



媒體詢問，郭台銘在國民黨初選落敗，有幕僚指她笑得燦爛得像朵花。曾馨瑩表示，當下不能說笑到像花一樣，可能是幕僚講話誇張一點，想用幽默輕鬆感覺來敘述，且當下的狀態，用輕鬆平靜的方式對團隊也比較好。