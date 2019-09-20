中評鏡頭：中秋湖上升明月　兩岸天涯共此時

湖上升明月（中評社 沈而忱攝） 中評社北京9月20日電（記者 沈而忱）“江南憶，最憶是杭州。山寺月中尋桂子，郡亭枕上看潮頭。”白居易一首《憶江南》，道出杭州的良辰美景。月下尋桂、登高觀潮，秋日正是游覽杭州的好時節。9月17日晚，來自台灣的工商界人士、青年代表及媒體來到西湖邊，同來自祖國各地的遊客一道，觀看了文藝演出《最憶是杭州》。表演在西湖水域中進行，以自然的山水景觀為天然舞台，向海內外觀眾呈現了一場美輪美奐的文化精品。



中秋剛過不久，一輪圓月低垂，在湖面投下暈影。在黃色的光暈中，演員用中國傳統樂器琵琶演奏了《春江花月夜》，用傳統舞蹈演繹了《采茶舞曲》，用傳統戲劇越劇表演了《梁山伯與祝英台》，引起觀眾陣陣掌聲。隨後，身著純白舞裙的舞者在湖面上跳起了芭蕾舞劇《天鵝湖》。創作團隊運用了全息投影技術，使得舞蹈演員在湖面上翩翩起舞，猶如真正的天鵝一般優雅，贏得了全場觀眾驚呼。接著，《我和我的祖國》、《茉莉花》等歌曲相繼上演，激情抒情結合，帶給觀眾有中國特色的表演。



作為G20峰會文藝演出，《最憶是杭州》由張藝謀擔任總導演。此次演出，張藝謀在保留峰會演出主要內容的基礎上，對原作品進行了改造，以飽蘸中華文化千年墨筆的詩意表達，以音樂、舞蹈、視覺等多重藝術形式，向全世界展現出一派中國氣韵。



