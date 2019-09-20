柯P臉書狂增7千讚都是阿拉伯人　幕僚澄清

柯昱安PO文澄清。（擷取自柯昱安臉書） 小編發現柯文哲臉書暴增7千多粉。（擷取自聲量看政治臉書） 中評社台北9月20日電／台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲自從8月初創黨後開始“掉粉”，臉書粉絲一度從212萬粉跌到196萬粉，但19日晚間在短短2個小時半突然爆增7000多個讚。“聲量看政治”小編PO文指出，有數秒鐘粉絲以10位數往上刷的現象。直到晚間11點左右柯文哲臉書粉絲已達到197.5萬左右。



柯幕僚柯昱安也發文，並貼上後台按讚照片澄清，打開後台一看，今天“退讚潮”退燒後沒話題，開始改打“按讚潮”，按讚的全都是阿拉伯人，他常羨慕其他政黨與組織有如此龐大資源可運用，這絕非本人、本團隊，及台灣民眾黨任何人所為。不管是想用這種方式帶風向也好，還是有人要護盤也好，他也要幹譙任何人用“買人頭帳號”這種愚蠢低智商的方式來影響粉專經營。



聲量看政治”小編意有所指地說，短時間、半小時要超過1000讚以上，若無一定重要事件影響，“很大可能性是買的”，柯文哲臉書過去短時間內粉絲暴增的現象，只有在2017世大運、2018台北市長選舉1124時發生過，此外沒有再有自然發生的短期粉絲按讚爆增的現象出現。



不過，柯幕僚、負責操盤柯文哲網路聲量的柯昱安晚間也發文指出，社群經營入門者大概都懂，“買人頭帳號補讚”這件事情完全是一個無效操作，社群經營績效跟你擁有的粉絲多寡根本一點關聯性都沒有，但還是“有一些粉絲專頁外行假內行，用類似的議題來影響輿論”。



柯昱安說，結果，到了今天，“退讚潮”退燒後沒話題，開始改打“按讚潮”，瞬間湧入數千個人頭帳號進入柯文哲市長的粉絲專頁，而且急速成長，打開後台一看，完全都是阿拉伯人。



柯昱安澄清，作為一個市長官方社群經營者，他月領新台幣5萬元，團隊也只有5個人，常常羨慕“其他政黨與組織有如此龐大的資源可以運用”，所以根本沒有能力去操作大量人頭帳號灌入市長臉書，所以我要嚴正澄清，絕非本人及本團隊，以及台灣民眾黨任何人所為。



柯昱安指出，退讚潮是真的，我們願意面對，願意反省，然後重新再出發，當然不會去為了追求那些數字去花任何一毛錢補讚。（真的有錢可以花，花在YT上效果還比較好）不管是想用這種方式帶風向也好，還是有人要護盤也好，他也要幹譙任何人用“買人頭帳號”這種愚蠢低智商的方式來影響粉專經營，否則上個禮拜幕僚們在會議室內當著柯P的面開起RCA檢討會，細數哪一天掉了多少讚，叫市長好好檢討對外發言尺度是檢討假的嗎？