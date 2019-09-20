呂秀蓮參選衝擊蔡　昔日獄友陳菊溫情喊話

陳菊。(中評社 資料照) 中評社台北9月20日電／呂秀蓮登記連署參選2020，衝擊蔡英文選情，1980年曾一起為美麗島事件坐牢，且關在一起的“總統府”秘書長陳菊接受中央社訪問溫情喊話表示，尊重呂秀蓮願意承擔，也感謝她在台灣最黑暗時願意一起為台灣努力，並不要忘記過去面對軍法審判時捍衛台灣，“勿忘初衷”。



呂秀蓮與前南投縣長彭百顯搭檔，完成登記申請連署參選2020，一旦通過連署投入大選，分裂綠營選票，將影響蔡英文選情。



陳菊表示，呂秀蓮是才女、非常優秀，對台灣也是充滿理想、抱負。呂秀蓮擔任過8年的“副總統”，在美麗島事件的受難人來講，台灣社會給呂秀蓮的機會，“可以說待她不薄”，也是很疼惜。



陳菊回憶起在美麗島時期，她與呂秀蓮一同坐牢，一天24小時，每天都關在一起，她比呂秀蓮多關一年多，呂秀蓮是在第5年的時候，就先出獄。



陳菊表示，感謝呂秀蓮在台灣最黑暗的時候，跟他們一起為台灣努力，呂秀蓮也一直在兩性平權做很多努力，“她確實對台灣有貢獻”。



陳菊表示，對於呂秀蓮要參選她都尊重。不過她一定要思考，出來參選對守護台灣，跟過去美麗島事件時期，面對軍法審判時的捍衛台灣，“我想大家都是一樣，勿忘初衷”。



陳菊說，對於呂秀蓮現在的選擇，守護台灣、捍衛台灣，她給予高度關心、高度祝福。