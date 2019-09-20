富權：韓國瑜蔡英文都遭到副手難覓問題

韓國瑜現在確實是遇到副手尋覓不易的問題。 中評社香港9月20日電／民進黨已確定在九月二十八日黨慶三十三週年當日舉行“全代會”。這次“全代會”的一個主要任務和功能，就是為二零二零年“總統”和“立委”大選造勢。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，本周三召開的中執會，已經完成甄選最後一批“區域“立委”參選人，陸續公佈的共有七十人，除了的確是極為艱困的選區之外，基本上已經提滿，但也比原定計劃遲了二十二天，可見這本身就是一項艱困的工程。至於“不分區“立委”參選名單的甄選和提名，可能還“有得拗”。就算是“總統”參選人蔡英文，已經確定並“定於一尊”，但其“副總統”搭檔人選卻也是遲遲未能確定。按慣例，在“全代會”當天，蔡英文是必須攜同其副手人選一道“亮相”，接受黨代表們的確認及祝福的。而現在距離“全代會”只有一個星期的時間，她的副手人選卻仍然是“泥牛入海無消息”，顯見並不順利，可能也將預兆著蔡英文的“衛冕之戰”也不順利。



有人說，蔡英文還在等待賴清德。其實在國民黨鬧分裂，尤其是韓國瑜的民調如跳崖般急跌的此前，還不覺重要性及緊迫性。但在“喜樂島聯盟”決定推薦呂秀蓮參選“總統”，而呂秀蓮也已經完成申請為被連署人的登記手續，再加上時代力量中央也正在草擬《時代力量“總統”候選人提名辦法》，“一廂情願”地打算優先徵召黃國昌參選“總統”（已遭黃國昌否定及拒絕）之後，蔡英文就應該而且必須懇求賴清德作其副手了。因為“喜樂島聯盟”和時代力量要不自量力地參選“總統”，就是覷準有相當部分“獨派”選民不滿蔡英文，而希望能籍著參選“總統”，拉走及承接不滿蔡英文的“獨派”選民的選票，以“母雞帶小雞”的方式，獲取“立委”選舉的政黨票利益，爭取獲得分配“不分區“立委”議席，成為（或繼續）大黨，發揮“關鍵少數”的作用。而賴清德已經被“獨派”選民視為支持對象，因而倘能找到賴清德作蔡英文的副手，可以為蔡英文和民進黨發揮阻止“獨派”選民流失的作用。不過，賴清德似是不為其所動，可能是“條氣唔順”，也可能是等待機會，倘蔡英文輸選，自己就有可能會獲得民進黨人的“補償”，被拱上民進黨主席的座位，再徐圖“二零二四”。



也有人提出“行政院”正副院長蘇貞昌或陳其邁。這的確是能夠互補作用。不過，蘇貞昌與蔡英文有“瑜亮情結”，蔡英文可能會罩不住強悍的蘇貞昌；或許陳其邁是一個適當的人選。



必要時，尤其是在選情危機時，可能會動用到鄭文燦。但似乎是不可能。因為蔡英文“打韓”的重要策略之一，就是攻擊韓國瑜是“落跑市長”，及連高雄市政都搞不好，二十三個縣市長的民調是最末一個，有何能力治理“國家”？後一個問題，鄭文燦與韓國瑜確實最佳比照物，因為鄭文燦的市政治理能力較強，連藍軍也不否認。問題是“落跑市長”，鄭文燦也是剛當選連任桃園市長不久，倘參選就將會令蔡英文團隊籌劃的攻擊“落跑市長”計劃，“自廢武功”。