習近平：讓黃河成為造福人民的幸福河

9月18日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会並发表重要讲话。 （新华社记者 谢环驰 摄） 中評社北京9月20日電／中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日上午在鄭州主持召開黃河流域生態保護和高質量發展座談會並發表重要講話。他強調，要堅持綠水青山就是金山銀山的理念，堅持生態優先、綠色發展，以水而定、量水而行，因地制宜、分類施策，上下游、幹支流、左右岸統籌謀劃，共同抓好大保護，協同推進大治理，著力加強生態保護治理、保障黃河長治久安、促進全流域高質量發展、改善人民群眾生活、保護傳承弘揚黃河文化，讓黃河成為造福人民的幸福河。



中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席座談會並講話。



座談會上，青海省委書記王建軍、陝西省委書記胡和平、河南省委書記王國生、自然資源部部長陸昊、生態環境部部長李幹傑、水利部部長鄂竟平、國家發展改革委主任何立峰先後發言，山西省委書記駱惠寧、內蒙古自治區黨委書記李紀恒、山東省委書記劉家義、四川省委書記彭清華、甘肅省委書記林鐸、寧夏回族自治區黨委書記石泰峰提供書面發言，分別從黃河流域生態修復、水土保持、污染防治等方面談了認識和看法，結合實際提出了意見和建議。



聽取大家發言後，習近平發表了重要講話。他強調，黃河流域是我國重要的生態屏障和重要的經濟地帶，是打贏脫貧攻堅戰的重要區域，在我國經濟社會發展和生態安全方面具有十分重要的地位。保護黃河是事關中華民族偉大復興和永續發展的千秋大計。黃河流域生態保護和高質量發展，同京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展一樣，是重大國家戰略。加強黃河治理保護，推動黃河流域高質量發展，積極支持流域省區打贏脫貧攻堅戰，解決好流域人民群眾特別是少數民族群眾關心的防洪安全、飲水安全、生態安全等問題，對維護社會穩定、促進民族團結具有重要意義。



習近平指出，“黃河寧，天下平”。自古以來，中華民族始終在同黃河水旱災害作鬥爭。新中國成立後，黨和國家對治理開發黃河極為重視。在黨中央堅強領導下，沿黃軍民和黃河建設者開展了大規模的黃河治理保護工作，取得了舉世矚目的成就。水沙治理取得顯著成效，防洪減災體系基本建成，河道萎縮態勢初步遏制，流域用水增長過快局面得到有效控制，有力支撐了經濟社會可持續發展。生態環境持續明顯向好，水土流失綜合防治成效顯著，三江源等重大生態保護和修復工程加快實施，上游水源涵養能力穩定提升，中游黃土高原蓄水保土能力顯著增強，實現了“人進沙退”的治沙奇跡，生物多樣性明顯增加。發展水平不斷提升，中心城市和中原等城市群加快建設，全國重要的農牧業生產基地和能源基地的地位進一步鞏固，新的經濟增長點不斷湧現，灘區居民遷建工程加快推進，百姓生活得到顯著改善。黨的十八大以來，黨中央著眼於生態文明建設全局，明確了“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的治水思路，黃河流域經濟社會發展和百姓生活發生了很大的變化。同時也要清醒看到，當前黃河流域仍存在一些突出困難和問題，流域生態環境脆弱，水資源保障形勢嚴峻，發展質量有待提高。這些問題，表象在黃河，根子在流域。