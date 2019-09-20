大華網路報：郭台銘的下一步

中評社香港9月20日電／大華網路報今天“點評”專欄說，郭台銘聲明“決定不參與2020連署競選“總統”，並說“不表示我放棄參與政治事務”，被有心人用來炒作他只是不走連署競選的路，未來還是可能透過某些政黨的推薦來競選。這根本是忽略了郭台銘聲明中還有一句“不參與總統選舉”的話，甚至是刻意製造藍營選情仍續動盪的氛圍以助綠營。



目前擁有“總統”候選人提名權的是時代力量和親民黨。時力乃靠著反對兩岸經濟合作的太陽花學運起家的政黨，和深知兩岸經濟合作重要性且自身企業是以大陸為工廠及市場而壯大的郭台銘，理念與立場都南轅北轍，雙方怎麼可能聯手？何況郭在聲明中誓言“永遠的“中華民國派”，豈會站到主張“台灣國家正常化”的時力一邊去。



至於親民黨，一直遊走在藍綠白三方之間，先屬藍營，接著“橘子綠了”，後又挺白；近三年多來，黨主席宋楚瑜先是代表蔡英文出席APEC領袖會議，被蔡更換後，一度以“可頌”麵包來自稱柯、宋合體“好吃又有毅力”，暗示性十足，這就要看郭台銘如何判斷的智慧了。但重點還是郭已說“不參與總統選舉”，還會再被慫恿嗎？是否小看了他？



平實而論，參加了國民黨初選的郭台銘若執意脫黨投入大選，是缺乏正當性的，而且據其自估，並無勝選把握，反而將成為藍營一旦敗選的罪人，毫不值得。這都是他在舉棋不定兩個月後，於9月16日晚聲明不參選的因素。而在9月12日上午，他在看到連戰領銜的三十一位國民黨大老發表公開信，呼籲全黨支持韓國瑜、呼籲韓郭兩位“合而為一”，憤而退回黨證。此舉固使各界注視他可能不顧一切參選到底，其實他在宣佈退黨時並未提到參選之事，即保留了可能退出大選的空間。