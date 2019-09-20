有中國在，開放不會稀缺

中評社北京9月20日電／當今世界，沒有哪個國家能夠關起門來搞現代化建設。通過開放，取天下之長、補己之短，對任何國家都具有重大意義。同時，人類面臨的問題和挑戰越來越具有全球性，沒有哪個國家能夠獨自應對，需要各國通力合作。但是，一些國家卻將困擾世界的問題、影響本國發展的矛盾簡單歸咎於經濟全球化，實行短視封閉的狹隘政策，單邊主義、貿易保護主義、逆全球化思潮不斷泛起。



人民日報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員黃平文章表示，在這種情況下，中國高高舉起全面對外開放的大旗，其中的邏輯既是歷史的也是現實的，既是中國的也是世界的。縱觀世界發展趨勢和中國發展軌跡，我們可以得出一個重要判斷，那就是：經濟全球化是不可逆轉的時代潮流，中國擴大對外開放是順應這一時代潮流的正確選擇。正是基於這樣的判斷，中國有信心和勇氣堅定不移實行對外開放。



改革開放40多年來，中國積極參與經濟全球化進程，實行積極主動的開放政策，實現了由封閉半封閉到全方位開放的歷史性轉變。在改革開放中，中國實現了經濟持續快速增長，綜合國力進入世界前列，國家面貌發生歷史性變化，人民生活水平普遍大幅度提高。這些都說明了一個深刻的道理：改革推動發展，開放帶來進步。如今，中國形成了全方位、多層次、寬領域的全面對外開放新格局，中國的發展離不開世界，世界的繁榮也離不開中國。可以說，“中國與世界”這個命題，已經不僅僅是中國如何與世界銜接溝通的問題，也不僅僅是中國要不要繼續對外開放的問題，而是在一個機遇與挑戰並存的世界裡，中國作為其中越來越重要的一員如何找准自身定位、發揮更大作用的問題。



文章指出，當前，中國依然是世界上最大的發展中國家，依然處在社會主義初級階段，我們對此必須保持清醒和冷靜。中國經濟正在進入高質量發展階段，在這個轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的必經階段，我們要繼續沿著中國特色社會主義道路闊步前進，堅持全面深化改革，堅持擴大對外開放。唯有如此，中國才能實現經濟社會持續健康發展，朝著黨的十九大繪就的宏偉藍圖穩步邁進，也才能同其他國家實現更廣更深的務實合作、互利共贏，為世界和平與發展作出更大貢獻。從這個意義上說，中國開放的大門不會關上，只會越開越大。



當前，一些國家在經濟上推行貿易保護主義，在政治上奉行保守主義，民粹主義和文化排外主義抬頭。這折射出一種在面對國內治理問題和全球治理問題上不理性、不負責的態度。面對人類面臨的各種挑戰，固守零和思維，奉行“叢林法則”，走向關門主義、孤立主義，不但絲毫無益於問題解決，而且只會加重問題，甚至給人類帶來災難性後果。



世界上問題和挑戰越多，越要通過開放與合作來尋求解決之道；風險和危機越多，越要各國通過溝通協商來處理和管控危機，進而化危為機。人類不能再次落入歷史上曾出現過的零和博弈之中，各種文明需要交流互鑒。世界原本就是生物多樣、文化多元，沒有哪個國家能將自己凌駕於他國之上。承認、擁抱這些“多”，走和而不同之路，是生存之道、發展之道、繁榮之道、和平之道。各國應當秉持共商共建共享理念，在利益交匯、責任共擔中攜手構建人類命運共同體，這是通向未來的光明之路。



文章最後說，“萬物得其本者生，百事得其道者成。”習近平主席引用這句古語說明順應時代潮流的必要性和重要性。既然和平與發展是潮流、主流，合作共贏是趨勢、方向，我們就要咬定青山不放鬆，堅持走開放之路。歷史與實踐終將證明，開放對於中國、對於世界都是一條通向和平與繁榮的必由之路。





