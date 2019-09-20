美欲打造太空聯盟“小圈子”

“五眼聯盟”是由美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭組成的英語國家情報共享團體。 中評社北京9月20日電／美國太空司令部司令約翰·雷蒙德17日暗示，美國欲與“五眼聯盟”及其他盟友打造太空聯盟“小圈子”，以主導制定太空活動的“遊戲規則”。顯然，太空軍事化的風險正進一步加劇。



雷蒙德當天在馬里蘭州參加美國空軍協會的年度會議時稱，美國太空司令部正與“五眼聯盟”以及法國、德國和日本緊密合作。同時，美國與“更多國家”有數據和服務共享協議。



這是雷蒙德8月底出任太空司令部第一任司令官以來首次發表公開演講。



“五眼聯盟”是由美國、英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭組成的英語國家情報共享團體。



雷蒙德還稱，太空司令部將採取措施防止正處於研發階段的數以百計小型寬帶衛星遭攔截。他沒有披露這項計劃的具體細節。



雷蒙德提及《外層空間條約》。在他看來，這項條約只提及不能部署“核武器”，沒有涉及衛星武器和干擾通信的技術。他援引美國電影《狂野西部》的名稱，暗示如今太空領域缺乏規則和秩序。



《外層空間條約》禁止在太空部署大規模殺傷性武器，只允許和平利用月球等天體。100多個國家簽署這份協議，美國是締約方之一。顯然，美國所作所為，有悖於聯合國相關決議精神。



雷蒙德稱，太空司令部關注具有防禦功能的衛星。現階段，太空司令部與美國太空探索技術公司、維珍軌道公司等太空技術企業接洽，涉及“星際鏈接”、波音747型飛機改裝為空中衛星發射平台等項目。