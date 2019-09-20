國際油價仍將回歸供需主導

中評社北京9月20日電／沙特的“黑天鵝”事件，讓國際油價在幾天之內上演了一場驚心動魄的大起大落。就波譎雲詭的中東局勢而言，短期還有太多的不確定性。不過，長期來看，國際油價走勢仍將回歸供需主導。



當地時間9月14日，全球最大的石油公司沙特阿美石油公司位於布蓋格和胡賴斯油田的石油加工設施遭遇襲擊。石油市場對此立刻做出反應。9月16日，亞洲石油市場一開盤就立即飈升，倫敦布倫特原油一度上漲近20%至72美元/桶，創下1991年海灣戰爭以來最大日內漲幅，最終收盤時仍上漲超過14%。對沙特可能出現供應缺口的擔憂是國際油價上漲的主要支撐因素，所以，在沙特表示石油供應已經完全恢復到以前的水平、產量將在9月底完全恢復後，國際油價又立馬掉頭來了一個俯衝，美國WTI原油收跌近6%，布倫特原油跌幅也一度超過6%。



儘管外界仍在擔心不確定因素會造成國際油價短期波動，比如中東局勢一旦惡化，石油的地緣政治風險溢價將增加，但中長期來看，國際油價將重歸供需主導，相對寬鬆的格局仍將持續。實際上，今年以來，國際油價整體呈現疲態，走勢較去年明顯偏弱，這背後的原因之一便是全球經濟增長動能減弱導致的需求不振。



今年7月份，國際貨幣基金組織(IMF)將2019年全球經濟增長預期下調至3.2%，這是2009年以來最低的全球經濟增長速度；IMF同時預期，2020年全球經濟增速僅為3.5%。最新數據則顯示，德國、英國、意大利、巴西、墨西哥等許多經濟體都面臨衰退風險，而且概率很高。



美國能源信息署(EIA)已連續7個月下調對今年全球石油需求增長的預期。最新能源展望報告中，其下調2019年全球原油需求增速預期11萬桶/日，至同比增長89萬桶/日，這將是2011年以來首次低於100萬桶；下調2020年全球原油需求增速預期3萬桶/日，至同比增長140萬桶/日。其他多個機構也不斷下調今明兩年全球石油需求增長的預期。歐佩克將2019年原油需求增速下調8萬桶/日至102萬桶/日，2020年全球原油需求增速下調6萬桶/日至108萬桶/日。



需求在減少，但在供應端，EIA指出，8月歐佩克產量增加5萬桶/日至2974萬桶/日，而俄羅斯、尼日利亞和伊拉克8月產量超出配額60萬桶/日；與此同時，非歐佩克原油供應在持續增加。8月非歐佩克石油供應按年增加160萬桶/日，2019年料增加190萬桶/日，2020年料增加230萬桶/日。美國6月以逾300萬桶的日出口量短暫超過沙特成為最大石油出口國。同時，石油庫存也是居高不下。截至9月6日當周，美國精煉油庫存增加了270.4萬桶，創下了近兩月以來最大的增幅。這些庫存，在必要的時候勢必會釋放出來。沙特油田設施遭襲擊後，美國就表示已準備好隨時動用戰略儲備，防止沙特的供應缺口給全球油市帶來震動。俄羅斯也表示，全球商業石油儲備足以彌補中短期的石油缺口。



綜合各方面的因素來看，國際原油市場將在多空因素相互交織下演繹行情，充滿著諸多不確定性，短期或受地緣政治、投機炒作等因素影響，但中長期還是取決於供需關係。



來源：經濟參考報 作者：王璐

