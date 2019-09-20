發展體育產業釋放消費新動能

中評社北京9月20日電／近日，國務院辦公廳發布《關於促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見》(以下簡稱《意見》)指出，強化體育產業要素保障，激發市場活力和消費熱情，推動體育產業成為國民經濟支柱性產業，積極實施全民健身行動，讓經常參加體育鍛煉成為一種生活方式。



有網民指出，體育產業是萬億級消費藍海，《意見》讓體育產業具備了長期投資的高確定性，為體育產業成為國民經濟支柱產業提供了保障。政策接連加碼為體育產業橫向拓展發展空間，縱向延長產業鏈條，促進產業創新融合升級，在開拓體育產業發展新局面的同時，也有力推動了新舊動能轉換，釋放發展潛能。



網民“秦風”認為，當前我國地域間、城鄉間、行業間、人群間體育發展仍不平衡，全民健身、競技體育、體育產業發展不協調，不同項目間發展不均衡，全民健身公共服務體系不健全，不能滿足人民群眾多元化、多層次的體育需求。《意見》提出改善產業結構，豐富產品供給，優化產業布局等將以產業政策細化落實為重點，進一步深化體育改革，挖掘產業潛能。



網民“檀香”也表示，體育產業已成為經濟發展的新“風口”，目前體育產業機構數量明顯增加，消費市場日益繁榮。體育產業發展速度遠高於經濟增速，顯示出巨大的市場潛力和強大的發展動力，將成為經濟發展新動能和新的增長點。



網民“陳佩傑”指出，體育產業是綠色產業、朝陽產業，對於滿足群眾多樣化體育消費需求，對於國家調結構、穩增長都具有重大戰略意義。建議全力打造現代智能體育產業體系，引領體育科技創新潮流，加快推動科技與體育實體經濟深度融合，創新生產、服務和商業模式，促進體育製造業轉型升級、體育服務業提質增效。



來源：經濟參考報 作者：李奕蕾

