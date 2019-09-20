促進創新和市場競爭是中國未來增長的關鍵

中評社北京9月20日電／9月17日，國務院發展研究中心、財政部與世界銀行集團聯合發布的一份報告提出，中國需要培育發展增長新動能以應對生產率的挑戰，加大改革力度，在經濟中進一步促進創新。



中國在過去40年經歷了顯著的高速增長期。但是，傳統動能正在不斷減弱。面對公共投資回報率下降和人口快速老齡化，中國現在處於一個新的十字路口。新增長動能的形成，需要更高效率地配置資源，同時降低環境影響，不斷提高生產率。釋放新動能，還需要推進治理改革，讓市場在資源配置中發揮決定性作用，實現中國創新體系的轉型。



國務院發展研究中心、財政部和世界銀行集團組建的聯合課題組分析了中國發展面臨的新機遇和新挑戰，形成了《創新中國：中國經濟增長新動能》研究報告。



中國財政部部長劉昆表示：“中國有必要促進增長新動能，提升國家的生產率。我們需要通過改革提高經濟效率、競爭力和生產率。報告提出了寶貴見解和建議，有助於我們為構建更具創新性、更高生產率的經濟體系制定改革議程。”



中國國務院發展研究中心黨組書記、副主任馬建堂表示：“中國經濟正在從高速增長轉向高質量發展階段，需要依靠更深層次的改革、更高水平的開放和更加融合、高效的創新，推動生產率提升和現代化經濟體系建設。聯合研究取得了一系列重要成果，對中國培育增長新動能和促進新一輪改革開放有參考價值。”



世界銀行東亞太平洋地區副行長維多利亞•克瓦表示：“報告明確指出，投資於人，消除經濟中尚存的扭曲，減少市場競爭的障礙，對中國提升創新能力至關重要。”



報告提出解決生產率的挑戰，需要促進增長新動能的三個要素，即消除經濟中的資源配置扭曲、加速先進技術和創新成果的擴散，以及促進新技術、新產品和新工藝的發明創造，從而拓展中國的生產力邊界。報告從7個領域提出促進“三要素”的建議。這些建議包括：加強競爭，為所有投資者創造公平的競爭環境，完善國家創新體系，加強人力資本建設，更高效配置金融和人力資源，推動區域協調發展，提高國際競爭力，以及改進監管和治理方式以更好處理政府與市場的關係。



為了更高效地配置資源、消除扭曲，報告建議在已經取得的改革成效基礎上，進一步優化營商環境，加快推進國有企業改革，進一步規範政府對具體產業的支持方式。報告也提出，要改進資本配置方式，包括減少金融部門的風險積累，加強對金融科技領域的監管，促進中小企業發展，確保風險投資和政府引導基金的商業化運作和專業化管理等。對於中國規模巨大的投資資本而言，公平競爭可使經濟更具競爭力和適應性。此外，報告提出，要更多地運用市場化機制來撬動區域協調發展和城鎮化的潛力，包括進一步放鬆戶籍制度，推出跨區域的可交易土地配額，以提高公共投資效率，增加存量公共資產的回報。

