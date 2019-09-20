從另一個角度來看歐央行為何降息？

中評社北京9月20日電／歐盟經濟受特朗普貿易政策與英國脫歐等因素影響，今年經濟增速下滑趨勢明顯，而歐盟經濟火車頭德國等更是下滑嚴重，德國經濟增速目前已經歸零，為了刺激歐盟經濟，歐央行再次降息並QE，重啟量化寬鬆貨幣政策。



因經濟下滑而降息，這是歐央行對外口徑與市場的普遍看法，但我今天從另外一個角度來談一下歐央行降息的問題。



其實從歐盟經濟因素來思考歐央行降息問題是不可能解釋通的，因為自次貸危機之後歐盟就長期實行零利率與負利率政策，但是歐盟經濟卻沒有明顯的起色，這說明超低利率與QE並不是解決歐盟經濟問題的有效辦法，可是歐盟為何還要堅持負利率與QE政策呢？這主要是因為國際貨幣地位之爭！



歐元自1999年1月1 日成立以來，就長期遭受美元的攻擊與打壓，因為歐元是目前世界上唯一可以與美元全面抗衡的國際貨幣，具有挑戰美元霸權的可能性，所以自歐元創立以來美元就長期通過國際匯率市場攻擊歐元。



歐元流通之初，美元趁歐元立足未穩，不斷打擊歐元，導致歐元大幅貶值且國際信譽嚴重下降，國際市場曾一度懷疑歐元將會解體；2002年之後，美元又利於互聯網危機與次貸危機將歐元大幅推高，這令歐盟經濟競爭力下降；而次貸危機之後，美元更是利用希臘債務危機、歐豬五國主權債務問題以及英國脫歐等問題輪番痛擊歐元，並借此向歐盟轉嫁經濟危機，令歐盟耿耿於懷，這也是導致當前歐盟脫美的重要因素之一。



因此歐元不得不對美元做出反擊，因為這涉及到歐元的生死存亡問題，而歐元成立的目的之一就是歐洲國家聯合起來抵制美元霸權，所以看似平靜的國際匯率市場，其實長期以來都是國際貨幣之間的生死博弈。如果不與美元角逐，歐元就可能解體，那意味著國際貨幣的天下唯有美元一家獨大。



次貸危機之後，歐元進行了“日元化”改變，學習日本長期採用超低利率，這樣就使歐元轉身為國際套利貨幣，即可以防止美元的套利，又可以利用超低利率向國際市場輸出歐元，爭取歐元的國際地位，為歐元的長期戰略服務，以此鞏固歐元的國際貨幣地位，同時利用美國開放的國際金融市場，以彼之道還施彼身，利用歐元的超低利率製造利差空間，在美國市場進行套利，進行金融反擊。



美國其實也非常痛苦，美聯儲加息本來是為了縮表並控制債務規模，同時帶有剪羊毛的目的，無奈身上趴著兩只大吸血蟲——歐元與日元，利用美國加息在瘋狂套利，這使美國的貨幣政策其實也非常頭疼。當美聯儲下調利率時，歐元的套利空間自然就會縮窄，這種情況下歐央行也就隨之降息並擴大QE規模，以繼續保持與美元之間的套利空間。



實際上歐元正在採用“劣幣驅除良幣”的手段在博弈國際貨幣地位，並以此干擾美聯儲的利率均衡，一旦美聯儲的利率均衡被打破，美國經濟就會風雨飄搖，之後到底鹿死誰手那就要看彼此的手段了。



所以歐央行的降息不僅僅是歐盟經濟問題那麼簡單，更多地是為了歐元國際貨幣地位的提升在博弈，歐元一面與美元競爭，一面在國際市場中套利，一面也在試圖轉嫁歐洲債務危機，也不過是在重複美元等國際貨幣的老路，這樣的國際貨幣體系只會將全球貨幣體系的安全推至懸崖的邊緣。



來源：微信公眾號：人弗財經 作者：馨月



