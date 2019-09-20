舊照“阿拉丁”曝光　杜魯多捲種族歧視

中評社香港9月20日電／距離加拿大大選投票日只有大約一個月，總理杜魯多突捲入一場種族歧視風波，衝擊其連任選情。



據星島日報報道，《時代》雜誌周三刊登的一幅舊照顯示，杜魯多在十八年前參加一個學校化妝派對時，把自己的臉和手塗成深棕色，又戴上頭巾和頭飾。照片引發熱議，反對黨乘機向他發炮，抨擊他涉及種族歧視及侮辱穆斯林，不宜擔任國家領袖。他周三公開致歉，稱當時只是扮演兒童神話故事書里的阿拉丁。



《時代》周三報道，向來積極推動多元文化的杜魯多於二〇〇一年，在溫哥華私立男女名校西點格雷學校任教時，曾塗了一臉黑妝參加學校年度晚宴。當年二十九歲的杜魯多穿長袍並包著頭巾出席，還將臉部、頸部與手部塗成深色，化了模仿南亞和拉丁美洲人膚色的“棕臉妝”，面露笑容，其中一隻手放在身旁女子胸前對上的位置。執政自由黨發言人阿斯特拉瓦斯說，當時學校舉辦年度晚宴，化裝派對主題是“阿拉伯之夜”。杜魯多當時跟朋友與同事參加這個派對，把自己扮成神話故事書里的阿拉丁。該照片刊在二〇〇〇至二〇〇一學年的校刊上。



杜魯多的主要對手、反對黨保守黨黨魁謝爾稱，這張照片令他極之震驚及失望，反映有人完全缺乏判斷力及誠信，不適宜擔任國家領袖。他並說：“二〇〇一年有種族主義，現在也有種族主義。”在野民主黨新任黨魁、本身是錫克教徒的辛格，形容這幅照片帶有“侮辱性”，令人不安。加拿大穆斯林全國委員會總幹事法魯克說：“看到總理這副棕色或者說是黑色的面孔，我感到非常悲傷。這種裝扮是應該受到譴責的，讓人想起種族主義及貶低東方人的歷史。”