容克警告“無協議脫歐”風險：“非常真切”

图为歐洲聯盟委員會主席讓—克洛德·容克。 中評社北京9月20日電／歐洲聯盟委員會主席讓—克洛德·容克18日警告，雖然歐盟依舊有希望與英國達成後者脫離歐盟的協議，“無協議脫歐”的風險“非常真切”。



容克當天在歐洲議會發表講話時披露，英國首相鮑里斯·約翰遜16日會晤他時說，英方依然希望與歐盟達成“脫歐”協議，但不論是否達成協議，英方將如期在10月31日“脫歐”。



因前首相特雷莎·梅與歐盟達成的“脫歐”協議難獲英國議會批准，英國法定“脫歐”日期先前兩度延後，最新限定在10月31日。約翰遜上台後承諾如期“脫歐”，即便以“無協議脫歐”方式。



英國政府11日在壓力下公布一份內部文件，顯示“無協議脫歐”可能出現的“最壞情形”，包括貨運嚴重不暢、食品藥品短缺和公共秩序混亂。



容克18日警告：“只剩下非常少的時間……‘無協議脫歐’的風險非常真切。”



他說，按照“無協議”方式突然切斷與歐盟的經濟和夥伴關係，“也許是英國的選擇，但永遠不是歐盟的選擇”；英方必須提交一份“現實方案”替代現有“脫歐”協議中的“備份安排”。



“備份安排”旨在確保英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭間不設實體海關和邊防檢查設施等“硬邊界”。英方取消“備份安排”的提議一直未獲歐盟認同。同時，英方迄今沒有發布“備份安排”的替代方案。

