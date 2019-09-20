資本市場對外開放按下快進鍵

中評社北京9月20日電／隨著新一輪高水平開放融通的大潮，資本市場對外開放的重磅舉措也漸次落地。9月10日，證監會剛剛出台了資本市場“深改12條”，提出要加快推進資本市場高水平開放，同日，國家外匯管理局宣布取消QFII和RQFII投資額度限制。這意味著資本市場對外開放正在向更高層次、更廣範圍堅定不移的加速推進。



證券日報發表評論員安寧文章表示，改革開放是發展中國資本市場的必由之路，也是推動全球資本市場共同繁榮的重要動力。



要建設規範、透明、開放、有活力、有韌性的中國資本市場，必須加強與各國資本市場的開放合作，以開放促改革。只有堅定不移地擴大開放，才能保持中國資本市場的市場化、法治化、國際化方向，才能真正提升中國資本市場的國際競爭力。



文章介紹，近幾年，資本市場對外開放取得顯著進展，逐步形成了多渠道、多維度的開放格局，開放的廣度與深度不斷拓展：在開通“滬港通”和“深港通”後，今年6月份，中英資本市場的滬倫通業務正式開通；積極支持交易所走出去，中國三家交易所與德交所集團在法蘭克福合資成立了中歐國際交易所，首支D股在中歐所發行上市；大幅放寬證券基金期貨行業外資股比限制，進一步放開外國人開立A股賬戶政策。這一系列開放舉措的成果之一就是大大提升中國資本市場的國際影響力。



從近年來明晟（MSCI）、富時羅素、標普道瓊斯以及彭博巴克萊等國際主流指數相繼將中國股票和債券納入其指數體系，並穩步提高納入權重就可以看出，隨著中國資本市場對外開放步伐加快，國際影響力也越來越大，國際資本不斷進入也是大勢所趨。



數據顯示，2016年，北上資金通過滬股通總成交金額僅為7453億元，2018年已增長至26623億元，增長逾3倍，而今年以來滬股通已成交了34807億元；深股通2018年總成交金額20115億元，今年以來激增至31681億元。與此同時，今年以來，北上資金加速流入，截至9月17日，北上資金已連續13個交易日保持淨流入態勢，累計淨流入金額高達541.36億元。



此外，去年10月份以來，在全球市場出現大幅波動的情況下，境外市場流向A股的權益類基金規模占流向新興市場總規模的六成。2018年中國債券市場外資淨流入規模約1000億美元，占新興市場流入外資規模的80%。



由此可見，資本市場這一系列的對外開放舉措，不僅便利境外長期資金進入中國資本市場，促進行業良性競爭，提升行業服務水平，更好滿足經濟高質量發展和人民群眾對優質金融服務的需要，而且也大大提升了資本市場的國際影響力，提高中國資本市場的國際化水平和服務能力。



文章認為，隨著新一輪對外開放的浪潮湧來，資本市場也迎來了高水平開放的新格局，開放的路徑更加明確、清晰，開放的步伐也更加堅定。在加快推進資本市場高水平對外開放的同時，也要堅持放得開、看得清、管得住，切實增強開放條件下的風險防控和監管能力。



