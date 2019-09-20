共享停車亟待破坎前行

中評社北京9月20日電／這段時間，全國不少地方頻頻探索共享停車的實招、妙招，隨著共享停車市場擴大，一些深層次矛盾開始凸顯：部分地區的鼓勵政策尚未完全落地，業主和物業對使用安全仍有較大憂慮，缺乏規模甚至讓一些地區的共享停車市場開始萎縮。



北京青年報發表時評人李雪文章表示，借助互聯網的崛起以及共享理念的深入人心，共享停車不單是很新潮的字眼，更可以成為紓解停車難的有力渠道，進一步而言也是盤活現有的停車位資源的有效舉措。可以說，將共享停車做實做好是惠利各方的好事。



近年來，許多地方對發展共享停車予以積極支持。2018年，北京市立法鼓勵單位和個人開展停車泊位有償錯時共享。2017年至2018年，由上海市交通委牽頭的“創建停車資源共享利用項目”已累計建設333個項目、落實約1.35萬個共享泊位。從技術層面看，ETCP、有位停車、車位分享等數十款與共享停車有關的APP已經上線。



文章指出，不過，共享停車在前行中並非一帆風順，共享停車要實現向好發展，還亟待破坎前行。



政策上的給力是首要的。由於歷史遺留問題，一些城市的停車情況非常複雜，鼓勵共享停車的原則性政策遲遲難以細化落地。所以，從這一層面來講，城市管理者當認識到共享停車所帶來的綜合效應，應科學規劃、統籌安排、尊重民意與市場規律，為共享停車的發展提供可靠而寬鬆的外部環境，以適應民之所需。



比如，河南省公安廳表示將積極助推發展“共享停車”經濟，鼓勵互聯網企業通過互聯網、手機APP等方式，實現企事業單位、居民小區及個人車位信息共享，推動企事業單位、學校、小區的停車位對外開放，通過時空置換，挖掘有限停車資源。可以說，有了官方的支持以及社會力量的介入，共享停車才能實現長足發展。



另外，應築牢使用安全之基。共享停車的核心是建立有效的公共信息管理服務平台，整合城市的停車資源。使用安全是共享停車發展的基礎，而要真正實現使用安全，除去平台企業有必要將提升使用安全作為研發重點，也需要從城市治理角度入手，合力而為，畢竟，共享經濟離不開共同治理與共同維護。



