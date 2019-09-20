市民請願促解僱“黑心醫護”

保衛香港運動一行逾五十人到醫管局門口請願，局方派員接信 中評社香港9月20日電／對於有近600名醫護人員日前發表實名聯署公開信，呼籲停止暴力、堅守法治，團體“守衛香港運動”一行約50人昨日到醫院管理局總部外請願，感謝參與聯署的正義醫護人員，並譴責近期在公立醫院舉行集會、散播仇警情緒的“黑心醫護”。團體促請醫管局主席梁智仁嚴肅處理公立醫院集會問題，盡快徹查和解僱違反專業守則的“黑心醫護”。



大公報報道，“守衛香港運動”成員及一眾街坊在醫管局外拉起“嚴懲暴徒還我法治、醫管局快解僱黑心醫護”橫額，高舉“撐醫療界聯署、反對放生暴徒”、“醫護市民撐警、齊向暴力說不”標語，高喊“消除敵視態度、還我醫院安寧”等口號，醫管局代表接收請願信。



團體發言人傅振中稱，過去一段日子，多批醫護在醫院集會及默站，不少人戴黑色口罩和頭盔，更有人以紗布遮蓋右眼，將“爆眼女”的受傷，“未審先判”地指責是警察造成，高叫污衊警察的口號，破壞醫院寧靜環境，令身心已疲倦不已的病人感到害怕。他認為這是在散播恐怖主義，製造白色恐怖。



傅振中稱，公立醫院並非舉行公眾集會的合適場地，身為醫生和護士的公職人員，更不應在工作地方帶有明顯的政治立場。他稱有市民投訴，患病已辛苦，到醫院求診卻遇上戴口罩及頭盔的暴徒打扮成醫護，內心更恐慌。



醫管局發言人回應只稱，醫管局一向以病人福祉及安全作首要考慮，不鼓勵任何人以公立醫院作為集會場地。