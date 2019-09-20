洪秀柱征戰台南　馬家軍羅智強操盤要創奇蹟

左起，藍委童惠珍、洪秀柱、北市議員羅智強及游淑慧。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月20日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨前主席洪秀柱出征艱困的台南市第六選區，今天上午在台北市捷運大安站外的十字路口公布她的最強助選成員，包括台北市議員羅智強、游淑慧、國民黨不分區“立委”童惠珍，4人在街頭接力開講，充分展現合作默契，準備在台南進行一場轟轟烈烈的選戰。



台南第六選區是下屆“立委”新調整的選區，選區範圍是仁德、歸仁、關廟、龍崎區，等四區外，再加上三分之二的東區29里。民進黨推2016全台最高票的現任“立委”王定宇參選，另傳出最近緊咬蔡英文“論文門”的政論節目主持人彭文正也可望代表喜樂島聯盟在此區參選。



今天台北市陰雨不斷，洪秀柱和羅智強選在大安捷運站外的騎樓下舉行記者會，游淑慧、童惠珍都到場相挺，童惠珍並帶來僑胞提前3個月返台要為洪助選的好消息，4個人在記者會後，還站在街頭接力開講，代表團結合作，風雨生信心。



洪秀柱表示，她原本邀羅智強擔任空軍總幹事，羅智強認為洪秀柱是小辣椒，而他是打不死的小強，所以，他想擔任的是陸軍小步兵，除了當洪秀柱的議題小軍師，更希望能夠親自到台南輔選，以步兵精神，幫洪秀柱在台南走街與街頭演講。



羅智強表示，他非常欽佩洪秀柱不計艱辛，不問個人得失，開疆闢土的勇氣，特別是大選當前，卻仍在內亂不已的國民黨，實在應該學學洪愛黨愛國的行動力。所以洪邀他立刻答應。雖然現在正值議會開議期間，但會選擇在假日到台南為洪街頭演講、輔選，希望一起創造台南奇蹟，為國民黨打下一席台南“立委”。