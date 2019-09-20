吉里巴斯恐斷交？柯文哲：那有什麼關係

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月20日電（記者 鄭羿菲）外傳吉里巴斯與台灣的邦交有危機，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲20日上午受訪時不以為然地表示，那有什麼關係？我們越在意，中國大陸就更樂於搞斷交，“應該擺出不在乎的態度”。柯也說，台灣要建立一個就算邦交國全部斷光，還是能夠活得好好的機制，對台灣來講務實外交是穩固大國的實質外交，其他的實質影響不大。



索羅門群島日前與台灣斷交，讓台灣邦交國只剩下16國，根據台媒報道，中國大陸在“十一”前鎖定多個位在南太平洋的台灣邦交國，更傳出吉里巴斯將是下一個危險目標。事實上今年3月蔡英文啟程“海洋民主之旅”訪問太平洋“邦交國”帛琉、諾魯、馬紹爾群島時，就沒有排入訪問吉里巴斯，掀起輿論討論台灣與吉里巴斯的邦交是否穩固等話題。



柯文哲20日上午出席北市府社會局舉辦“社區照顧關懷據點”聯合成果展，推廣社區照顧關懷據點，根據北市府統計，到8月底前台北市已佈建473處社區照顧關懷據點，而20日正是邀請據點年長者到市府辦展，現場至少有200位以上的年長者參與。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到吉里巴斯可能斷交，柯不以為然地表示，那有什麼關係？我們越表現出太在意的態度，大陸就更樂於把我們搞斷交，所以“應該擺出不在乎的態度”。



媒體追問，會不會擔心綠營執政後邦交國一直斷交？柯文哲說，台灣要建立一個就算邦交國全部斷光，還是能夠活得好好的，這個機制要先建立。坦白講，這些國家對台灣的實質影響很小，只是心理層面。坦白講，連心理層面恐怕也沒有，只是門面而已，我們還是務實外交，對台灣來講還是要穩固住大國的實質外交，其他的實質影響不大。