吉里巴斯邦交拉警報？台官方未否認

台官方並未否認吉里巴斯邦交有狀況，強調在多方溝通中。（中評社 資料照） 中評社台北9月20日電（記者 黃筱筠）台灣與南太島國索羅門群島斷交後，又傳出與另一太平洋邦交國吉里巴斯關係恐生變的消息。“外交部”今天回應表示，正透過多方管道持續與吉方進行溝通中，有進一步消息時，會對外說明。



“外交部”的說明並未否認吉國與台灣關係有變化。



第74屆聯合國大會日前開議，台灣16個邦交國之中有11國連署並致函聯合國秘書長古特瑞斯，支持台灣參與聯合國體系，其中也包括吉里巴斯，如今卻傳出可能斷交的消息。



除了吉里巴斯，最近傳出還可能斷交的國家有吐瓦魯、海地等，近期台灣與三個邦交國關係陷危機。



台灣16日與南太島國索羅門群島斷交，19日網路上陸續傳出吉國決定與台灣斷交、與北京建交的消息。台索斷交後，台灣的邦交國降至16個，其中包括吉里巴斯、帛琉、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯等5個太平洋“友邦”。索羅門群島是近年首個與台灣斷交的太平洋“友邦”。



吉里巴斯由33個大小島嶼組成，陸地面積共811平方公里，分布於360萬平方公里海域，是世界最大的珊瑚環礁島國，人口約11萬人。



蔡英文今年3月“海洋民主之旅”出訪行程，原定吉里巴斯在行程內，但兼任南太平洋大學校長的吉里巴斯“總統”馬茂，已允諾前往斐濟校區主持畢業典禮，行程無法更改，最終出訪行程跳過該國。