黃國昌想跳船當民眾黨不分區？柯文哲否認

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 台北市長柯文哲出席北市府社會局舉辦“社區照顧關懷據點”聯合成果展。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月20日電（記者 鄭羿菲）外傳時代力量“立委”黃國昌曾私下拜託台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲要提名他當民眾黨不分區“立委”，柯20日上午受訪時否認，沒有啦！這種爆料十件有九件都是假的！媒體追問民眾黨不分區“立委”鎖定“十大傑出青年”？柯意有所指地說，裡面應該會有不少。



鴻海創辦人郭台銘宣布“不參與2020連署競選”後，柯文哲是否會拿親民黨、時代力量政黨推薦門票角逐2020成為話題，外傳可能推黃國昌與柯文哲搭配，拿下時力門票，但遭雙方否認。而向來挺蔡英文的綠黨台北市議員王浩宇更加碼爆料，黃國昌本來要“跳船”，去拜託柯文哲要當民眾黨的不分區“立委”。消息是否正確不得而知，王之前也爆料過黃與柯合作“卡台北市長的位置”，待柯去選2020時，黃補選台北市長。



柯文哲20日上午出席北市府社會局舉辦“社區照顧關懷據點”聯合成果展，推廣社區照顧關懷據點。根據北市府統計，到8月底前台北市已佈建473處社區照顧關懷據點，而20日正是邀請據點年長者到市府辦展，現場至少有200位以上的年長者參與。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到黃國昌來談過列民眾黨不分區“立委”議題時，柯文哲否認，沒有啦！像這種爆料都是，十件九件是假的！



至於外傳區域“立委”提名，有一半都是民進黨出身的人選，是刻意挖牆角嗎？柯文哲打太極地說，不會啦，我們應該什麼都有吧？這個慢慢公布下去，他猜什麼都有啦。



媒體追問提名不分區“立委”將鎖定“十大傑出青年”？柯文哲則說，現在有兩個嘛，我們在全台拜訪的過程中認識很多十大傑出青年，也不見得每個都要來當不分區啊，對不對？柯也意有所指地說，不過，“應該裡面會有不少”。