韓民調落後蔡　曾永權：有止跌上升趨勢　　

曾永權接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨高雄市黨部。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月20日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜最近多項民調都落後民進黨蔡英文不少，擔任韓競選總幹事的國民黨副主席兼秘書長曾永權今天在高雄主持競選工作會議時表示，自從新北三重造勢及鴻海創辦人郭台銘不參與連署競選後，韓聲勢是止跌回升且有上升趨勢，接下來也會有節奏的進行選戰。曾也強調，一定會積極聯繫郭。



美麗島電子報19日發布2020大選支持度民調，蔡英文47.7%、韓國瑜31.6%，韓落後16.1%。旺旺中時媒體集團20日發布的民調，蔡英文32.6%、韓國瑜25.7%，韓落後6.9%。



曾永權20日南下高雄開韓國瑜競選2020高屏二縣市競選工作會報，並在國民黨高雄市黨部受訪。媒體詢問，近期有些民調顯示韓國瑜民調下滑，選戰方面會做調整嗎？



曾永權表示，9月8日台北三重大造勢後，加上郭台銘宣布不參與連署選舉後，覺得從昨天民調出來，看到韓國瑜是止跌回升的，所以趨勢是在往上升的，可能是“國政”顧問團青年政策，昨天的長照，大家慢慢都會覺得為了執政在很積極在陸續推動，民眾有感。



曾永權說，至於輔選組織系統，文宣空戰的部分，他們都在強化之中，還有不到四個月，這部分是有節奏的，從組織、文宣、政見各方同時在推動，而且韓市長都是24小時在高雄打拼市政，所以深信最後會贏得勝選。



媒體詢問，黨中央有協助跟郭台銘和解或見面的事情嗎？



曾永權表示，都在透過各種不同的好朋友來聯繫，吳敦義主席也在安排看看會面的時間，韓市長也是透過不同朋友要向郭董事長請益，最後他也不斷強調“我想一定會，一定會”。