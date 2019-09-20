激活文創開發“一池春水”　

中評社北京9月20日電／從供不應求的故宮口紅到國家圖書館的《永樂大典》文房套裝，近年來，我國文博單位種類豐富的文創產品廣受公眾歡迎，一股“文創熱”悄然形成。與此同時，文創產品低質化、雷同化現象也受到詬病。



記者從19日在京召開的“2019博物館館藏資源授權峰會”上獲悉，針對這些問題，國家文物局印發《博物館館藏資源著作權、商標權和品牌授權操作指引（試行）》，開展博物館館藏資源授權，進一步盤活文物資源，推動博物館逐步開放共享文物資源信息，切實解決制約博物館文化創意產品開發工作中館藏資源授權的制度瓶頸。



國家文物局博物館與社會文物司司長羅靜表示，這意味著博物館將館藏資源授權給企業或其他社會力量去開發文創產品變得“有規可依”，更多的創新主體能夠參與文創生態圈的構建。



據統計，我國擁有博物館5300餘家，不可移動文物76.7萬處，國有可移動文物總數超過1億件（套），還有巨量民間收藏文物。燦若星辰的文物資源，不僅是承載燦爛文明、傳承歷史文化、維繫民族精神的重要載體，也是賦能美好生活的“超級IP”。



新時代的文創產品，應該是什麼樣子的？在峰會上，文博界的代表們達成了共識——



“新時代的文創產品，應是凝聚文化意蘊、構築時代美學、提升生活品質的‘精品好物’。”



“新時代的文創產品，應更加貼近群眾生活，深入衣食住行，講述生活經驗，增添生活樂趣，營造生活情境，引領生活美學，讓我們更好感知美、享受美、創造美，提高生活品質。”



“新時代的文創產品，應充分發揮滋養教化作用，體現價值追求，展現精神氣質，堅定文化信念，浸潤人們心田，潛移默化激發愛黨愛國、向上向善、追逐夢想的蓬勃激情，更好豐富我們的精神世界，提升我們的道德修養。”

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