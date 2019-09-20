六都滿意度不高？柯：台灣民調越來越有趣

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月20日電（記者 鄭羿菲）針對六都市長滿意度台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲擠不進前三名，柯20日上午受訪笑著酸說，沒有最後一名就很厲害了，現在一定不會最後一名，有人墊底，哈哈⋯⋯。媒體數度追問誰墊底，柯則打太極說，之前《天下》就問過，要是比客觀指標，每一樣台北市都遙遙領先，可是一問對市長滿意度，他就跑到後半段去。台灣民調現在真是越來越有趣了！



台灣世界新聞傳播協會19日發布民調，針對縣市長滿意度，六都組前3名為中國國民黨新北市長侯友宜、民進黨桃園市長鄭文燦、民進黨台南市長黃偉哲



柯文哲20日上午出席北市府社會局舉辦“社區照顧關懷據點”聯合成果展，推廣社區照顧關懷據點，根據北市府統計，到8月底前台北市已佈建473處社區照顧關懷據點，而20日正是邀請據點年長者到市府辦展，現場至少有200位以上的年長者參與。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到六都民調滿意度台北市擠不進前三名，柯文哲笑著酸說，沒有最後一名就很厲害了，不會啦，現在一定不會最後一名，有人墊底，哈哈⋯⋯。



媒體數度追問是誰墊底？柯文哲則打太極說，他不曉得，民調公佈就公布，差一兩個月民調不會差很多，排序他都很清楚。之前《天下》就問過，要是比客觀指標，每一樣台北市都遙遙領先，還比去年更好、好很多，可是一問對市長滿意度，他就跑到後半段去，但你問全台滿意度，他就跑到第一名去。台灣民調現在真是越來越有趣了！