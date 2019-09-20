蔡政府揮軍高雄整頓治安惹議　蔡：不是卡韓

蔡英文出席捷運綠線GC03標暨桃園鐵路地下化桃園車站先期工程開工祈福典禮。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月20日電（記者 黃文杰）針對高雄市接連發生砸店、街頭聚眾鬥毆、開槍事件，蔡政府指派刑事局長黃明昭率隊南下坐鎮、“內政部長”徐國勇也要赴高雄，是衝著中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜而來？蔡英文上午在桃園受訪表示，治安非常重要，高雄這次幾個事件，對整體治安，確實造成讓人擔心，“行政院”特別關注高雄治安，有他的道理，這不是“卡韓”，她希望高雄治安能夠維持，讓高雄市民可以安心。



蔡英文今天行程都在桃園，上午在民進黨桃園市長鄭文燦陪同，一起出席捷運綠線GC03標暨桃園鐵路地下化桃園車站先期工程開工祈福典禮，會後接受媒體聯訪，做以上表示。



媒體問，府秘書長陳菊近來對於“蔡賴配”有她的看法，希望蔡與賴清德可以理解，接受大家“蔡賴合”期待，有感受到她的急切嗎？



蔡英文說，這個事情她說過很多次，民進黨現在是非常團結，都認為團結最重要，她和賴前院長的溝通都很順暢，至於整體規劃和將來副手人選，會在最適當時候跟大家報告，我們會提出最佳的人選。



媒體問，最近高雄治安亮起了紅燈，地方首長管不住，逼得中央來支援，韓國瑜卻質疑是“卡韓”？



蔡英文說，這個應該不是所謂“卡韓”的問題，“治安”非常重要，高雄這次幾個事件，對整體治安確實造成讓人擔心，所以“行政院”特別關注高雄的治安，是有他的道理，這不是“卡韓”，希望高雄的治安能夠維持，讓高雄市民可以安心。