紐媒：吉里巴斯前總統爆料本周將與台斷交

蔡英文在去年7月20日接受吉里巴斯共和國新任駐台特命全權大使藍黛西呈遞到任國書。（照片：“總統府”提供資料照） 中評社台北9月20日電／在索羅門群島與台灣斷交後，根據外媒報道，吉里巴斯前總統塔巴伊（Ieremia Tabai）透露，該國政府決定本周結束和台灣的外交關係，轉與北京建交。



針對台灣與吉里巴斯的外交是否出現變化？蔡英文今日在桃園受訪時表示，“外交部”都全程掌握當中，不過他要提醒，從現在到明年大選之前，中國會試圖用各式各樣的方式干預選舉，另一方面，中國在國際方面對我們的打壓，利用我們的“友邦”都是持續在進行。



綜合台媒轉發外媒報道，《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）20日報道，塔巴伊說，至少有1名部長級官員本周會證實這項消息。不過，吉里巴斯外交部拒絕評論，而總統辦公室暫時也連絡不上。



南太區域新聞機構“太平洋島國新聞協會”（Pacific Islands News Association,PINA）引述吉里巴斯反對黨“真理砥柱黨”（Boutokan te Koaua）的消息指出，他們被告知，吉里巴斯政府將於今天對外宣布這個外交轉向。



真理砥柱黨指出，現任吉里巴斯政府掌權時還允諾吉國人民會維繫與台灣的邦誼，並在當時盛傳外交恐生變之際強調絕不改變與台灣的外交關係。



而台灣駐吉里巴斯首都塔拉瓦（Tarawa）大使館的1位秘書說，官員仍在進行談判，目前還沒有證實任何事。



第74屆聯合國大會日前開議，台灣16個邦交國之中有11國連署並致函聯合國秘書長古特瑞斯，支持台灣參與聯合國體系，其中也包括吉里巴斯，如今卻傳出可能斷交的消息。



除了吉里巴斯，最近傳出還可能斷交的國家有吐瓦魯、海地等，近期台灣與三個邦交國關係陷危機。



吉里巴斯由33個大小島嶼組成，陸地面積共811平方公里，分布於360萬平方公里海域，是世界最大的珊瑚環礁島國，人口約11萬人。