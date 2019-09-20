韓國瑜嗆蔡政府　八部會要八仙過海來高雄？

韓國瑜出席高雄捷運北機廠達麗米樂開發案動土典禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月20日電（記者 蔣繼平）針對高雄治安事件演變成政治事件，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天上午在岡山受訪時，韓怒批，“內政部”這樣大張旗鼓，敲鑼打鼓來高雄進駐，高雄在六都破案率排行第三，有必要這樣子搞嗎？”韓也怒嗆“行政院”八個部會是不是都要八仙過海來高雄進駐？”



韓國瑜20日上午前往岡山，出席高雄捷運北機廠達麗米樂開發案動土典禮，並於會前接受媒體訪問。



韓國瑜受訪表示，比較今年和去年同期，高雄刑案的發生降低了2%，破案率提高2%，六都破案率，高雄排名第三，基本上高雄市警察的表現大致上還是平順的，且高雄市有很多非常好玩、好吃的，很多景點，非常觀迎觀光客到高雄旅遊。



韓國瑜接著也抨擊，“內政部”這樣大張旗鼓，敲鑼打鼓來高雄進駐，高雄市的形象到這麼大的傷害，觀光客、投資客停止的話，誰要負這個責任？”“且六都破案率排行第三，犯罪率比去年同期減低，有必要這樣子搞嗎？”



韓國瑜提到，明華園上周剛在高雄表演八仙過海，這個月月底要演八仙過海，接著韓立刻嗆“你“行政院”八個部會是不是要過濁水溪到高雄進駐？下周是不是“教育部長”要來高雄進駐？接下來是不是“交通部長”？“法務部長”？”



根據高雄市警察局統計，高雄今年1至8月全部刑案發生18704件，六都第三，較去年同期減少74件（減少0.39%），進一步分析，高雄今年1至8月每十萬人口發生件數674.37件，六都第三，較去年同期減少2.31件（減少0.34%）。