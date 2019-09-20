新中國成立70周年文化建設成就述評

中評社北京9月20日電／文化興國運興，文化強民族強。沒有高度的文化自信，沒有文化的繁榮興盛，就沒有中華民族偉大復興。



中華文化經過歷史長河的洗練、崢嶸歲月的磨礪、偉大實踐的鍛造，凝聚億萬人民為新中國發展不懈奮鬥。



進入新時代，以習近平同志為核心的黨中央帶領全黨全國各族人民，更加自信地行進在中國特色社會主義文化發展之路上，為中華民族偉大復興積蘊更基本、更深沉、更持久的力量。



堅持以人民為中心，不斷滿足人民群眾精神文化生活新期待



黃河之濱、草原戈壁，城市社區、鄉鎮廣場，田間地頭、農家小院……在內蒙古的廣袤土地上，“烏蘭牧騎＋”綜合服務小分隊開展著豐富多彩的惠民服務，助力鄉村振興、脫貧攻堅。



人民在哪裡，哪裡就是中心；生活在哪裡，哪裡就是舞台——60多年來，一代代烏蘭牧騎隊員迎風雪、冒寒暑，在戈壁草原上輾轉跋涉，傳遞黨的聲音和關懷，為廣大農牧民送去歡樂，成為全國文藝戰線的一面旗幟。



為人民大眾服務，始終是中國共產黨人文化發展的價值取向。



廣大文藝工作者在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，堅定文化自信，堅持以人民為中心的創作理念，努力記錄新時代、書寫新時代、謳歌新時代。影視劇《紅海行動》《雞毛飛上天》，專題片《將改革進行到底》《永遠在路上》，戲劇《挑山女人》《穀文昌》，圖書《抗日戰爭》《雲中記》等，深刻反映新中國成立70年來取得的輝煌成就，深切感應時代主題和人民心聲。



70年來，我們黨堅持文化發展為了人民，文化發展成果由人民共享，不斷滿足人民多層次、多樣化、多方面的精神文化需求。

