柯P臉書阿拉伯人狂讚　柯：我們沒錢買網軍

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月20日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲臉書出現異常“爆量按讚”，柯20日上午受訪時澄清，他一定沒有透過公關公司買讚，“我們絕對沒有錢買任何網軍”。柯還半開玩笑地說，哇！他有阿拉伯盟軍了嗎？所以就知道是假帳戶，天啊！他的臉書已經變成網軍戰場。



以空軍起家的柯文哲臉書從8月初創黨後發生“退讚”風波，一個多月的時間粉絲一路從212萬粉跌到196萬粉，但19日晚上卻出現異常“爆量按讚”，直到20日中午粉絲已達198.4萬粉。對此，負責操盤柯文哲網路聲量的幕僚柯昱安也拿出後台“阿拉伯人”群起按讚的照片痛批，有心人用“買人頭帳號”來影響柯粉專經營是愚蠢行為。



柯文哲20日上午出席北市府社會局舉辦“社區照顧關懷據點”聯合成果展，推廣社區照顧關懷據點，根據北市府統計，到8月底前台北市已佈建473處社區照顧關懷據點，而20日正是邀請據點年長者到市府辦展，現場至少有200位以上的年長者參與。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到相關議題時澄清，他一定沒有透過公關公司買讚，但他發現，他的臉書已經變成網軍的戰場，哇！哈哈哈⋯⋯這大概也有人在上面弄這個，不過他先講，“我們絕對沒有錢買任何網軍”。



媒體追問，會不會是鴻海創辦人郭台銘的阿拉伯朋友？柯文哲一聽大笑出來，哈，他不曉得，所以網路世界很麻煩就是這樣，但是我不需要我們網站變成所有的網軍作戰的地方。



柯還半開玩笑地說，哇！他有阿拉伯盟軍了嗎？所以就知道是假帳戶，天啊！他的臉書已經變成網軍戰場。會不會是反操作？他也搞不清楚。