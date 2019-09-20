容克警告“無協議脫歐”風險

中評社北京9月20日電／歐洲聯盟委員會主席讓—克洛德·容克18日警告，雖然歐盟依舊有希望與英國達成後者脫離歐盟的協議，“無協議脫歐”的風險“非常真切”。



容克當天在歐洲議會發表講話時披露，英國首相鮑里斯·約翰遜16日會晤他時說，英方依然希望與歐盟達成“脫歐”協議，但不論是否達成協議，英方將如期在10月31日“脫歐”。



因前首相特雷莎·梅與歐盟達成的“脫歐”協議難獲英國議會批准，英國法定“脫歐”日期先前兩度延後，最新限定在10月31日。約翰遜上台後承諾如期“脫歐”，即便以“無協議脫歐”方式。



英國政府11日在壓力下公布一份內部文件，顯示“無協議脫歐”可能出現的“最壞情形”，包括貨運嚴重不暢、食品藥品短缺和公共秩序混亂。



容克18日警告：“只剩下非常少的時間……‘無協議脫歐’的風險非常真切。”



他說，按照“無協議”方式突然切斷與歐盟的經濟和夥伴關係，“也許是英國的選擇，但永遠不是歐盟的選擇”；英方必須提交一份“現實方案”替代現有“脫歐”協議中的“備份安排”。



“備份安排”旨在確保英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭間不設實體海關和邊防檢查設施等“硬邊界”。英方取消“備份安排”的提議一直未獲歐盟認同。同時，英方迄今沒有發布“備份安排”的替代方案。



容克說，他對於“備份安排”沒有個人情感上的喜好或厭惡，但他要求英國方面以“書面形式”提出“備份安排”的替代方案。



約翰遜與容克16日會晤後同意，雙方將加強技術和政治層面的“脫歐”磋商，英國首相“脫歐”事務顧問戴維·弗羅斯特下周有望與歐方談判代表“天天談”。



只是，歐盟輪值主席國芬蘭的歐洲事務部長蒂蒂·圖普賴寧18日在歐洲議會同樣警告，“無協議脫歐”是“非常可能出現的情形”。



歐盟就英國“脫歐”談判首席代表米歇爾·巴尼耶18日說，“無協議脫歐”沒有解決許多問題，包括歐盟國家民眾的權利能否得到保證，英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭是否將出現“硬邊界”，英國本應承擔的歐盟預算如何填補。



“如果英國以無協議方式離開，所有的問題沒有消失，”巴尼耶說，“它們依然在那裡。”



歐盟峰會定於10月17日起召開，屆時將討論英國“脫歐”事務，包括英方是否應再次延期“脫歐”。



（來源：新華網）