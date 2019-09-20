美聯儲二度降息後　中國貨幣政策走勢如何？

中評社北京9月20日電／北京時間19日凌晨，美國聯邦儲備委員會宣布，將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到1.75%至2%的水平。美聯儲年內的第二次降息，影響全球金融市場，中國貨幣政策將走勢如何？即將發布的新一期貸款市場報價利率（LPR）又會如何？



美聯儲議息會議波瀾不驚，25個基點的降息如期落地。美股和黃金出現了盤中跳水、先抑後揚的情況；美元指數先揚後抑，歐元、英鎊等主要非美貨幣對美元匯率出現不同程度地升值。19日人民幣對美元匯率中間價報7.0732，較前一交易日下行4個基點，截至16時30分人民幣對美元即期收盤價報7.0987。



目前已經有20多個經濟體央行先後降息，面對汹湧而來的全球降息大潮，下一步中國央行的貨幣政策操作成為市場關注的焦點。



在今年美聯儲和歐央行剛釋放出降息信號時，中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰就曾明確表示，堅持“以我為主”的原則，重點根據我國經濟增長、價格形勢變化及時進行預調微調，綜合利用多種貨幣政策組合工具，保持流動性合理充裕和市場利率水平合理穩定。



“以我為主”意味著中國的貨幣政策立足我國國情。中國人民銀行在8月初公開表示，下半年將堅持實施穩健的貨幣政策，保持鬆緊適度，及時預調微調。



中國人民銀行19日的公開市場操作情況透露出一些信號。當日，央行開展1200億元7天期限逆回購操作，中標利率為2.55%；同時開展500億元14天期限逆回購操作，中標利率為2.7%。



中信證券研究所副所長明明分析，從操作結果看，央行仍然保持利率不變，適當地增加了數量的投放。在全球降息大潮下，中國央行仍然堅持貨幣政策“以我為主”的政策定力，努力服務好“六穩”。

