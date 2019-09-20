論文門疑雲　蔡英文重申真的事情是假不了的

桃園市長鄭文燦與蔡英文。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月20日電（記者 黃文杰）針對蔡英文當年留學英國的博士論文話題持續延燒，傳出國民黨有一項“黑英計劃”，蔡英文上午受訪表示，還是一句話，學位是真的，論文也是真的，真的事情是假不了的，國民黨這樣的操作，讓人想起過去也有類似的情況。



蔡英文今天行程都在桃園，上午在民進黨桃園市長鄭文燦陪同，一起出席捷運綠線GC03標暨桃園鐵路地下化桃園車站先期工程開工祈福典禮，會後接受媒體聯訪，做以上表示。



國民黨“立法院”黨團上午召開記者會，針對蔡英文博士論文種種疑雲難以釐清，而此事攸關“總統”誠信，因此將提案“立法院”對此事成立調閱委員會找出真相。



藍軍要追出真相，代表喜樂島聯盟參選2020的呂秀蓮也猛攻蔡英文論文議題，昨至台北松山奉天宮參拜，受訪強調拿博士是多麼榮譽的事，請蔡英文將畢業證書和博士論文，拿出來給大家“聞香”一下。



結束桃園車站先期工程開工祈福典禮，蔡英文接受媒體聯訪，被問到國民黨有“黑英計劃”，要追打論文議題，連呂秀蓮都希望，蔡應該把畢業證書與博士論文拿出來？



蔡英文說，還是一句話，學位是真的，論文也是真的，真的事情是假不了的，國民黨這樣的操作，讓人想起過去也有類似的情況，但是選舉是選政見、對國家願景的規劃等等，應該是一個理性的抉擇，而不是用這一些幾近抹黑的手法，這是對我們選舉文化是不好。