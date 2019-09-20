上海啟動區域性國企綜改

中評社北京9月20日電／上海國資國企改革又有新進展。在19日上海市政府舉行的新聞發布會上，上海市國資委主任白廷輝表示，上海將開展區域性國資國企綜合改革試驗，到2022年，基本完成競爭類企業整體上市或核心業務資產上市。



此前，《上海市開展區域性國資國企綜合改革試驗的實施方案》已經國務院國有企業改革領導小組審議通過。根據方案，到2022年，上海市將在國資國企改革發展重要領域和關鍵環節取得系列成果，建成以管資本為主的國資監管體制，形成符合高質量發展要求的國資布局。



通過改革，上海將力爭使1／3的企業集團具有國際影響力的競爭優勢和知名品牌，1／3的企業集團具有領先國內同行業的綜合實力和特色品牌，1／3的企業集團具有支撐區域經濟發展的資源配置能力和優質服務品牌。



白廷輝介紹，此輪綜合改革具有“區域性”和“綜合改革”兩個特點。“不僅本市的地方國有企業可以享受綜改試驗政策，駐滬中央企業、其他地區駐滬國有企業也可以參照執行相關政策。”白廷輝說，“‘綜合改革’就是全方位探索推進國資國企改革發展，集中各類優勢政策推動國資國企成為落實國家戰略、建設現代化經濟體系的重要引擎，成為推動上海高質量發展的重要支撐，充分發揮改革的集成、聯動、輻射效應。”



上海還將優化國資布局。白廷輝說，“80%以上的新增投資集聚在關鍵核心產業，80%以上的國資集聚在重點優勢企業集團 。”與此同時，上海將進一步完善國資監管，讓監督管理體系更加科學、授權經營體制更加完善、國有企業市場化機制全面建立。



據悉，今年截至8月底，上海市地方國有企業實現營業收入23264.36億元，同比增長4.9%；利潤總額為2439.06億元，同比增長15.2%；資產總額達到204994.16億元，同比增長9.7%。



（來源：新華網）