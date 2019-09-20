高铭暄：沉甸甸的荣誉对法学界是个鼓舞

中國人民大學法學院教授，中國刑法學研究會名譽會長高銘暄接受專訪。（圖片來源：新華網） 中評社北京9月20日電／17日，中国人民大学法学院教授，中国刑法学研究会名誉会长高铭暄被授予“人民教育家”国家荣誉称号。他是当代著名法学家和法学教育家，新中国刑法学的主要奠基者和开拓者。作为唯一全程参与新中国第一部刑法制定的学者、新中国第一位刑法学博导、改革开放后第一部法学学术专著的撰写者和第一部统编刑法学教科书的主编者，他为我国刑法学的人才培养与科学研究作出重大贡献。近日，高铭暄教授接受新华网记者专访。



作为法学界唯一获奖者，深感光荣、心怀感恩



此次成为法学界唯一国家荣誉称号获得者，高铭暄教授谈了三点感受：第一，感觉到很意外、很光荣。“做梦也没想到，我能获得这么高的奖励。作为法学界的获奖代表，我感觉这份荣誉是沉甸甸的，同时对法学界起到了鼓舞和示范作用。”



第二，就是感恩。“我入黨是读研期间，算起来也有六十多年了，是黨和国家一手培养和教育我的，我同样对黨和国家抱有很深厚的感情，所以没有黨和国家的精心培养，以及法学界的集体智慧，我是得不了这个奖的。”



第三，荣誉就意味著责任，荣誉越高，责任越重。“我的座右铭是：活到老，学到老。尽管年龄大了，但我仍然力求保持年轻的心态，我还要兢兢业业地为国家和人民服务，能工作就尽量工作，总之尽心尽力。”

