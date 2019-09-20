傳藍大老向郭要錢　洪秀柱：希望講清楚一點

洪秀柱接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北9月20日電（記者 倪鴻祥）外傳日前31位連署呼籲“郭韓合”的中國國民黨大老之中，有人向鴻海創辦人郭台銘“要了很大數目的錢”，引發政壇熱議。在連署之列的國民黨前主席洪秀柱今天上午受訪時表示，既然是爆料，希望講清楚一點，讓大家知道是如何。



洪秀柱日前自動請纓獲得提名，要到艱困選區台南第六選區參選“立委”，與民進黨現任“立委”王定宇對戰，洪秀柱今天上午和台北市議員羅智強、游淑慧、不分區“立委”童惠珍冒著風雨，在台北市捷運大安站十字街頭舉行記者會，4人輪流站肥皂箱接力開講，希望台北的鄉親多運用人際關係幫忙拉票，會後洪秀柱就時事議題作回應。



趙少康日前在節目裡爆料，指連署登報的31名國民黨大老之中，有些人跟郭要過錢，數目都很大，很不正常，其中一名大老向郭台銘要的錢，比他以前所有選舉募得款的錢還要多，但趙沒有進一步透露姓名及金錢的數目。



洪秀柱表示，怎麼有這麼恐怖的事情？既然有人爆料，這料是真是假？是善意或惡意？都要去了解一下，也希望既然是爆料，就講清楚一點，讓大家知道是如何，這樣會好一點，不要老是製造新聞，因為她也搞不清楚是真的還是假的？這麼一講好像數字很驚人的樣子，需要講清楚。