日本突然加強外資限制　背後存在美歐因素

（來源：新浪財經） 中評社北京9月20日電／日本媒體報道稱，日本政府將加強限制外資對原子能和半導體等在安全保障方面重要的日本企業的出資。



《日本經濟新聞》網站9月18日報道，美歐正在加強防止高科技和機密信息外洩，日本似乎也在完善必要的體制。



報道稱，根據日本規定外資限制舉措的《外匯和外國貿易法》，外國投資者取得10%以上涉足事關安全保障業務的日本國內上市企業股票、或取得非上市企業的股票之際，需進行事前申報，接受審查。對象行業包括武器、飛機、太空開發、電力、天然氣、通信、廣播、鐵路和手機製造等。2008年對於試圖增持擁有核電站業務的日本電源開發株式會社股票的英國投資基金，日本曾依據《外匯和外國貿易法》發出叫停計劃的命令。



日本政府最快將在10月的臨時國會上提出《外匯和外國貿易法》修正案，計劃將此前定為已發行股票數10%以上的審查基準下調至1%以上。力爭2020年內施行。外資限制的全面調整，是自日本1980年將對內投資定為“原則上自由”以來的首次。



報道介紹，在法律修訂前，持有對象行業股票1%以上的外資企業無需進行申報，但外資從1%以上開始增持股票之際，將需要申報。



根據日本的公司法，表決權1%以上的股東等具有提出股東提案的權利。日本政府認為，為了防止海外投資者的違規介入，對於安全保障方面重要的企業，有必要更為廣泛地進行審查。



報道稱，不僅是股份的取得，日本還將討論擴大事前審查的對象範圍。例如針對海外投資者選任董事的提案和重要業務的出售，要求進行事前申報、加以審查的方案浮出水面。這是因為存在重要信息和技術通過派遣的董事等洩露的風險，但考慮到對內投資受到的影響，將慎重應對。

