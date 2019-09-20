印度發明一種環保的塑料降解方法

中評社北京9月20日電／印度研究人員最新發明了一種環保的塑料降解方法，只需要將塑料放在含有葡萄糖和金屬離子的70攝氏度溶液中，連續攪拌數天，就可將塑料降解成分子。



印度理工學院馬德拉斯分校研究人員領銜的團隊發現，新方法可用於降解聚四氟乙烯等塑料材料。相關研究論文已發表在美國化學學會期刊《可持續化學與工程》上。



聚四氟乙烯是一種具有耐熱性、化學惰性、絕緣穩定性和低摩擦性的高性能材料。研究人員首先把一個塗有聚四氟乙烯的磁性攪拌器，放進70攝氏度溶液中連續攪拌15天，溶液中裡含有金屬離子和1000ppm的葡萄糖（1ppm為百萬分之一）。



研究人員隨後在溶液表面發現漂浮著帶有亮紅色發光的微小碎片。結果證明，這些明亮的微小粒子中含有聚四氟乙烯聚合物的分子碎片。



研究還發現，在沒有攪拌、葡萄糖或金屬離子情況下，聚四氟乙烯沒有出現這種降解現象；在室溫下，降解速率則降低；隨著溶液中葡萄糖含量增加，對聚四氟乙烯的降解作用會增強。



研究人員解釋說，聚四氟乙烯可能通過連續攪拌時的摩擦電降解為分子。他們提醒說，由於許多現代炊具上都塗有聚四氟乙烯，類似的化學反應也可能會發生在炊具上，導致食物中含有微塑料。同樣，這種摩擦電降解過程也可能發生在海洋中，那裡有大量的金屬離子，波浪提供持續攪動，因此可能成為海洋微塑料產生的途徑之一。



來源：新華網