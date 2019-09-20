外交部：敦促美方停止涉藏干涉中國內政

（來源：人民網） 中評社北京9月20日電／據外交部網站消息，外交部發言人耿爽今日主持例行記者會。



問：據報道，18日，美眾議長佩洛西同眾院兩黨議員就“2019年香港人權與民主法案”舉行記者會，並邀請黃之鋒、何韵詩等參加。佩稱參眾兩院兩黨都支持該法案。中方對此有何評論？



答：近期中方已經多次就美方干涉香港事務的錯誤言行表明嚴正立場。佩洛西等美國政客仍然是非不分，公然舉行記者會威脅推動涉港議案並同“港獨”分裂分子進行接觸，對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



我要重申，香港事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。我們強烈敦促美方恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權，停止以任何形式干預香港事務，停止推動審議有關涉港議案，停止為香港暴力激進勢力和“港獨”分裂分子站台，停止對損害香港特區繁榮穩定的言行推波助瀾。



問：據報道，緬甸全國和解與和平中心（NRPC）與克欽獨立軍、果敢同盟軍、德昂民族解放軍和若開軍等4支緬北民地武於9月17日在景棟成功舉行和談，雙方達成多項共識並簽署了會議紀要。中方對此有何評價？



答：中方堅定支持緬甸和平進程，一貫主張並推動緬甸各方通過對話協商化解分歧。緬甸全國和解與和平中心與4支緬北民地武和談取得進展，對緩和緬北局勢、維護中緬邊境和平穩定具有重要意義，中方對此表示歡迎。我們希望相關各方繼續保持和談勢頭，增進共識、積累互信，推動和談不斷取得進展。同時保持最大克制，切實維護緬北及中緬邊境地區和平穩定。中方也將繼續為緬甸和平進程發揮建設性作用。



問：據了解，俄羅斯與中國分別向聯合國安理會提交敘利亞伊德利蔔地區停火決議草案，主張停火不能影響打擊恐怖分子的行動。中方能否確認相關信息？

