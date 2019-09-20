我國成功實現對月球表面月塵累積質量的測量

中評社北京9月20日電／我國科研人員成功實現了對月塵累積質量的原位測量。該研究成果近日發表在國際地球物理領域頂級期刊《地球物理研究期刊：行星》。



記者從中國航天科技集團有限公司五院510所了解到，510所月塵測量技術研究團隊研製的月塵測量儀屬於探月二期工程嫦娥三號著陸器上的工程參數測量載荷，用於月塵質量的直接測量。



研究人員通過整理、分析70多萬條有效實驗數據，綜合考慮了月塵測量儀在月面工作期間日－月－地天象變化、空間環境等多因素協同作用對測量數據的影響，通過數據反演最終成功揭示了探測器特征參數和月塵沉積質量之間的關係，推算得到了嫦娥三號探測器著陸地區的年度月塵累積量。



510所月塵測量技術研究團隊介紹，月塵是月球表面最重要的空間環境因素，是人類重返月球必須優先考慮的問題。附著於航天器的各種表面上的月塵可能引起很多故障， 包括機械結構卡死、密封機構失效、光學系統靈敏度下降、部件磨損以及熱控系統故障。對月面環境下自然因素引起的月塵年度沉積量的測量有助於為後續航天器的設計提供更精確的數據，為未來的登月任務提供參考信息。



據介紹，使用月塵測量儀並結合其他載荷探測數據深入分析月球的地質特征，和微流星體碰撞引起的塵埃及宇宙塵埃特性，可為後續塵埃探測提供大量可靠有效的科學數據。



（來源：新華網）