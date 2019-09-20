交通強國建設“兩步走”施工圖出爐　

中評社北京9月20日電／9月19日，中共中央、國務院印發的《交通強國建設綱要》（下稱《綱要》）明確從2021年到本世紀中葉，我國將分兩個階段推進交通強國建設。到2035年，基本建成交通強國，形成“三張交通網”、“兩個交通圈”。到本世紀中葉，全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國。



交通運輸部黨組成員兼總規劃師、綜合規劃司司長王志清表示，“三張交通網”即發達的快速網，主要由高速鐵路、高速公路、民用航空組成，服務品質高、運行速度快；完善的幹線網，主要由普速鐵路、普通國道、航道、油氣管道組成，運行效率高、服務能力強；廣泛的基礎網，主要由普通省道、農村公路、支線鐵路、支線航道、通用航空組成，覆蓋空間大、通達程度深、惠及面廣。



“兩個交通圈”是指圍繞國內出行和全球快貨物流建立的快速服務體系。一是“全國123出行交通圈”，即都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋。二是“全球123快貨物流圈”，即國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達。



按照要求，各地區各部門要部署若干重大工程、重大項目，合理規劃交通強國建設進程。鼓勵有條件的地方和企業在交通強國建設中先行先試。此外，將加大對外開放力度。吸引外資進入交通領域，全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度。



北京交通大學中國交通運輸經濟研究中心主任歐國立認為，建設交通強國，實現高質量發展，不可能像以往那樣主要依靠要素投入數量的增長，必須轉向更多依靠全要素生產率的提高。在具體措施方面，首先要優化調整交通運輸結構，實現不同運輸方式的有效銜接。



此外，“智慧交通建設是實現交通運輸行業健康可持續發展的重要途徑，也是建設交通強國實現交通高質量發展的重要手段。”歐國立稱。

