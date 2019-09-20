新研究：分娩方式影響新生兒腸道菌群

中評社北京9月20日電／英國倫敦大學學院19日發布的一項研究說，與陰道分娩相比，經剖宮產出生的新生兒腸道菌群容易發生改變，且較易受到潛在致病菌的定植。這也進一步證實，在生命最初幾周內，分娩方式是決定腸道菌群的主要因素。



新生兒會從母體和周圍環境中獲得各種微生物，並進行腸道菌群定植。所謂定植是指各種微生物從不同的環境附著到人體，並在一定部位定居、生長和繁衍。



倫敦大學學院等機構研究人員在英國《自然》雜誌上報告說，他們對英國醫院出生的596名足月新生兒的腸道菌群進行了全基因組測序，試圖明確剖宮產如何影響新生兒時期的腸道菌群組成。這些嬰兒中，314名是陰道分娩，282名為剖宮產。



結果顯示，剖宮產這一分娩方式與母體共生菌傳遞受到破壞以及潛在致病菌的定植率較高有關，而後者可能來源於周圍環境。研究發現，約83%的剖宮產嬰兒攜帶潛在的致病菌，而這一比例在陰道分娩的嬰兒中只有49%左右。不過這種腸道菌群的差異性會隨著嬰兒的成長逐步縮小。



報告作者之一、倫敦大學學院的奈傑爾·菲爾德博士說，通過不同方式出生的幼兒在斷奶後，他們的腸道菌群又會變得越來越相似，“我們還不清楚出生時的差異是否會對他們的健康造成影響”。研究人員表示，人類生命早期腸道菌群紊亂以及攜帶致病菌的臨床後果還有待進一步研究。



（來源：新華網）